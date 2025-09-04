Мировой рынок венчурных инвестиций сокращается: количество сделок – самое низкое за десятилетие

Во втором квартале 2025 года общее количество сделок в сфере венчурных инвестиций достигло самого низкого показателя за последнее десятилетие. Согласно отчету Venture Pulse от KPMG Private Enterprise, за этот период было зафиксировано 7 356 сделок, что более чем на 20% меньше, чем в первом квартале (9 314 сделок).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз международной сети независимых фирм KPMG.

По данным отчета Venture Pulse от KPMG Private Enterprise снижение количества сделок происходит на фоне падения общего объема инвестиций до $101,05 млрд с $128,4 млрд в первом квартале.

Несмотря на общий спад, инвесторы продолжают активно поддерживать крупные соглашения в сферах, которые считаются стратегически важными. Крупнейшая транзакция квартала – инвестиция в $14,3 млрд в Scale AI – подчеркивает сохранение интереса к секторам искусственного интеллекта и оборонных технологий. Эти направления, вместе с финансовыми технологиями, формируют новую венчурную экономику и являются ключевыми для инвесторов, пересматривающих свои стратегии и избегающих менее устойчивых секторов , сосредотачиваясь на ИИ, fintech и defencetech.

Глобальное распределение инвестиций

В настоящее время США сохранили лидерство, аккумулировав $72,7 млрд, что составляет более 70% мировых инвестиций. Все крупнейшие сделки квартала пришлись на американские компании, в том числе в отраслях ИИ, оборонных и космических технологий.

Европа привлекла $14,6 млрд в пределах 1737 сделок, а страны Азии показали снижение динамики, получив $12,8 млрд в 2022 сделках.

Эти данные указывают на глобальную трансформацию венчурного ландшафта, где инвесторы переходят к модели "меньше, но лучше", сосредотачиваясь на меньшем количестве проверяемых секторов с более предполагаемыми результатами.

"Вывод очевиден: внимание инвесторов все четче сосредотачивается на имеющихся технологиях. как рыночный, так и стратегический потенциал. Секторы с недостаточной адаптивностью или неопределенным регуляторным горизонтом остаются вне фокуса", – прокомментаровала Светлана Щербатюк, руководитель направления сопровождения корпоративных сделок, инвестиции и рынки капитала КPMG в Украине.

Напомним , свитовые венчурные инвестиции в 2024 году выросли до $368,3 млрд, превысив показатели 2023 года. Значительный рост инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) явился ключевым фактором, сформировавшим ландшафт венчурного капитала в этом году.