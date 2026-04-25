США хотят поставлять сжиженный газ в Украину и использовать ее газовые хранилища

Украина имеет потенциал стать одним из ключевых энергетических хабов Европы благодаря развитой газовой инфраструктуре, большим подземным хранилищам и транзитным возможностям. Такую оценку озвучили представители министерства энергетики США во время встречи с журналистами в Киеве.

Спецпосланник Минэнерго США Джошуа Уолц и старший советник министра энергетики США Энди Рэпп заявили, что Вашингтон рассматривает возможность расширения поставок сжиженного природного газа в Украину. Также США видят перспективы развития в Украине инфраструктуры для хранения, транспортировки и добычи энергоносителей.

По словам Рэппа, Соединенные Штаты уже крупнейший экспортер сжиженного природного газа в мире и планируют удвоить объемы экспорта к концу десятилетия.

Он отметил, что Украина владеет крупнейшими газовыми хранилищами в Европе, которые могут стать важным логистическим мостом для Центральной и Западной Европы.

Отдельно американская сторона подчеркнула, что Украину рассматривают не только как потребителя импортного газа, но и потенциального производителя. В США считают, что у страны есть значительные собственные ресурсы природного газа для разработки и наращивания добычи.

Среди перспективных направлений сотрудничества названо создание в Украине инфраструктуры для регазификации СПГ.

Джошуа Волц добавил, что США работают над запуском так называемого вертикального коридора, который позволит транспортировать энергоносители с юга на север Европы, в том числе через территорию Украины.

По его словам, в Вашингтоне видят будущее Украины как важного центра европейской системы передачи и производства энергии.

Напомним, в марте в Украину прибыла первая партия сжиженного природного газа (LNG) прямо из США. Это стало возможным благодаря соглашению, которое 30 января подписало греческое совместное предприятие Atlantic See LNG Trade.