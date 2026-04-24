ЕС с 25 апреля запрещает импорт российского газа: что известно

Европейский Союз начинает вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа. С 25 апреля странам-членам блока запретят его покупку на спотовом рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, с 25 апреля Европейский Союз запретит закупку российского СПГ на спотовом рынке. Поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года.

В то же время Bloomberg. отмечает, что запрет может создать определенные трудности для ЕС, до сих пор удовлетворяющего около 12% своих потребностей в газе за счет российского голубого топлива, часть которого поступает по трубопроводам.

Какие последствия запрета

По оценкам международных исследовательских компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., запрет на спотовом рынке может привести к сокращению поставок российского СПГ на 2,8–3,5 млн. тонн в год.

В то же время, несмотря на продолжающуюся войну на Ближнем Востоке и, как следствие, ограничение поставок сжиженного газа по Ормузскому проливу, директор по вопросам газа и СПГ в Европе в Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер пока не видит существенных рисков для поставки газа в Евросоюз, но подчеркивает, что ситуация может.

Поэтому в случае ухудшения ситуации Европейская комиссия вправе объявить чрезвычайное положение и временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке.

"Более значимый тест для ЕС состоится 1 января 2027, когда прекратятся долгосрочные поставки российского газа, когда некоторые из крупнейших европейских поставщиков энергии будут вынуждены расторгнуть свои контракты, в частности французская TotalEnergies SE, испанская Naturgy Energy Group SA и немецкая SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

ЕС на пути к отказу от российских энергоресурсов

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.