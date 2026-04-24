ЄС з 25 квітня забороняє імпорт російського газу: що відомо

Європейський Союз починає впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу. З 25 квітня країнам-членам блоку заборонять його купівлю на спотовому ринку.

За даними агенства, з 25 квітня Європейський Союз заборонить закупівлю російського СПГ на спотовому ринку. Поставки за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року.

Водночас Bloomberg. зазначає, що заборона може створити певні труднощі для ЄС, який досі задовольняє близько 12% своїх потреб у газі за рахунок російського блакитного палива, частина якого надходить трубопроводами.

Які наслідки заборони

За оцінками міжнародних дослідницьких компаній Wood Mackenzie Ltd. та Energy Aspects Ltd., заборона на спотовому ринку може призвести до скорочення поставок російського СПГ на 2,8–3,5 млн тонн на рік.

Водночас, попри триваючу війну на Близькому Сході і, як наслідок, обмеження постачання скрапленого газу Ормузькою протокою, директор з питань газу та СПГ у Європі в Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер поки не бачить суттєвих ризиків для постачання газу до Євросоюзу, але наголошує, що ситуація може змінитися за кілька місяців.

Тому у разі погіршення ситуації Європейська комісія має право оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити дозвіл на купівлю російського палива на спотовому ринку.

"Більш значущий тест для ЄС відбудеться 1 січня 2027 року, коли припиняться довгострокові поставки російського газу, коли деякі з найбільших європейських постачальників енергії будуть змушені розірвати свої контракти, зокрема французька TotalEnergies SE, іспанська Naturgy Energy Group SA та німецька SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

ЄС на шляху до відмови від російських енергоресурсів

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.