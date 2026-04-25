США хочуть постачати скраплений газ в Україну та використовувати її газові сховища

Україна має потенціал стати одним із ключових енергетичних хабів Європи завдяки розвиненій газовій інфраструктурі, великим підземним сховищам та транзитним можливостям. Таку оцінку озвучили представники Міністерства енергетики США під час зустрічі з журналістами в Києві.

Спецпосланець Міненерго США Джошуа Волц та старший радник міністра енергетики США Енді Репп заявили, що Вашингтон розглядає можливість розширення постачання скрапленого природного газу до України. Також США бачать перспективи розвитку в Україні інфраструктури для зберігання, транспортування та видобутку енергоносіїв.

За словами Реппа, Сполучені Штати вже є найбільшим експортером скрапленого природного газу у світі та планують подвоїти обсяги експорту до кінця десятиліття.

Він наголосив, що Україна володіє найбільшими газовими сховищами в Європі, які можуть стати важливим логістичним мостом для Центральної та Західної Європи.

Окремо американська сторона наголосила, що Україну розглядають не лише як споживача імпортного газу, а і як потенційного виробника. У США вважають, що країна має значні власні ресурси природного газу для розробки та нарощування видобутку.

Серед перспективних напрямів співпраці також названо створення в Україні інфраструктури для регазифікації СПГ.

Джошуа Волц додав, що США працюють над запуском так званого вертикального коридору, який дозволить транспортувати енергоносії з півдня на північ Європи, зокрема через територію України.

За його словами, у Вашингтоні бачать майбутнє України як важливого центру європейської системи передачі та виробництва енергії.

Нагадаємо, в березні до України прибула перша партія скрапленого природного газу (LNG) безпосередньо зі США. Це стало можливим завдяки угоді, яку 30 січня підписало грецьке спільне підприємство Atlantic See LNG Trade.