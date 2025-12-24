Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стабильная связь во время блекаутов: "пункти незламності" обяжут иметь энергонезависимый интернет

интернет
Пункты несокрушимости обеспечат стабильную связь даже без света / Минцифры

Правительство усилило требования к работе "пунктов незмламності", обязав их обеспечить энергонезависимый доступ в интернет через технологию xPON или терминалы Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Интернет без света

"Это гарантирует, что, несмотря на отключение света, вы сможете позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС", - говорится в сообщении.

В чем была проблема

Ситуация со светом в Одессе показала, что во время обесточиваний людям критически требуется стабильный доступ к интернету, но в пунктах несокрушимости он работает не всегда. Поэтому государство узнает о перебоях в основном из жалоб в соцсетях, а не через автоматизированную систему мониторинга.

Что изменится

  • Теперь пункты несокрушимости будут иметь единственные надежные технологии связи: либо оптоволоконный интернет xPON, работающий без электричества до 72 часов, либо спутниковая связь Starlink, которая выручает там, где нет кабельных сетей.
  • Каждый пункт получит собственный статический IP-адрес, что позволит автоматически проверять работу сети. Если связь исчезнет, система сразу известит ответственные службы и позволит оперативно реагировать еще до того, как люди обратятся в пункт.

"Без связи "пункт незламності" - это просто теплое помещение. С интернетом - это доступ к госуслугам, новостям и координации с экстренными службами", - заключает прессслужба.

Отметим, что из-за отключения света люди могут терять не только мобильную связь, но и доступ к интернету. Редакция Delo.ua узнала, как лучше сохранять связь с близкими, если света нет нескольких часов или даже в условиях блекаута.

Автор:
Ольга Опенько