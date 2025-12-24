Стабильная связь во время блекаутов: "пункти незламності" обяжут иметь энергонезависимый интернет

Правительство усилило требования к работе "пунктов незмламності", обязав их обеспечить энергонезависимый доступ в интернет через технологию xPON или терминалы Starlink.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Интернет без света

"Это гарантирует, что, несмотря на отключение света, вы сможете позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС", - говорится в сообщении.

В чем была проблема

Ситуация со светом в Одессе показала, что во время обесточиваний людям критически требуется стабильный доступ к интернету, но в пунктах несокрушимости он работает не всегда. Поэтому государство узнает о перебоях в основном из жалоб в соцсетях, а не через автоматизированную систему мониторинга.

Что изменится

Теперь пункты несокрушимости будут иметь единственные надежные технологии связи : либо оптоволоконный интернет xPON, работающий без электричества до 72 часов, либо спутниковая связь Starlink, которая выручает там, где нет кабельных сетей.

Каждый пункт получит собственный статический IP-адрес, что позволит автоматически проверять работу сети. Если связь исчезнет, система сразу известит ответственные службы и позволит оперативно реагировать еще до того, как люди обратятся в пункт.

"Без связи "пункт незламності" - это просто теплое помещение. С интернетом - это доступ к госуслугам, новостям и координации с экстренными службами", - заключает прессслужба.

