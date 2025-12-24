- Категория
Стабильная связь во время блекаутов: "пункти незламності" обяжут иметь энергонезависимый интернет
Правительство усилило требования к работе "пунктов незмламності", обязав их обеспечить энергонезависимый доступ в интернет через технологию xPON или терминалы Starlink.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.
Интернет без света
"Это гарантирует, что, несмотря на отключение света, вы сможете позвонить родным, воспользоваться госуслугами и получать важные новости от ГСЧС", - говорится в сообщении.
В чем была проблема
Ситуация со светом в Одессе показала, что во время обесточиваний людям критически требуется стабильный доступ к интернету, но в пунктах несокрушимости он работает не всегда. Поэтому государство узнает о перебоях в основном из жалоб в соцсетях, а не через автоматизированную систему мониторинга.
Что изменится
- Теперь пункты несокрушимости будут иметь единственные надежные технологии связи: либо оптоволоконный интернет xPON, работающий без электричества до 72 часов, либо спутниковая связь Starlink, которая выручает там, где нет кабельных сетей.
- Каждый пункт получит собственный статический IP-адрес, что позволит автоматически проверять работу сети. Если связь исчезнет, система сразу известит ответственные службы и позволит оперативно реагировать еще до того, как люди обратятся в пункт.
"Без связи "пункт незламності" - это просто теплое помещение. С интернетом - это доступ к госуслугам, новостям и координации с экстренными службами", - заключает прессслужба.
Отметим, что из-за отключения света люди могут терять не только мобильную связь, но и доступ к интернету. Редакция Delo.ua узнала, как лучше сохранять связь с близкими, если света нет нескольких часов или даже в условиях блекаута.