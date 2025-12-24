Стабільний зв’язок під час блекаутів: пункти незламності зобов’яжуть мати енергонезалежний інтернет

Уряд посилив вимоги до роботи пунктів незламності, зобов’язавши їх забезпечити енергонезалежний доступ до інтернету через технологію xPON або термінали Starlink.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Інтернет без світла

"Це гарантує, що попри відключення світла ви зможете зателефонувати рідним, скористатися держпослугами та отримувати важливі новини від ДСНС", - йдеться в повідомленні.

У чому була проблема

Ситуація зі світлом в Одесі показала, що під час знеструмлень людям критично потрібен стабільний доступ до інтернету, але в пунктах незламності він працює не завжди. Через це держава дізнається про перебої здебільшого зі скарг у соцмережах, а не через автоматизовану систему моніторингу.

Що зміниться

Тепер пункти незламності матимуть єдині надійні технології зв’язку : або оптоволоконний інтернет xPON, який працює без електрики до 72 годин, або супутниковий зв’язок Starlink, який виручає там, де немає кабельних мереж.

Кожен пункт отримає власну статичну IP-адресу, що дозволить автоматично перевіряти роботу мережі. Якщо зв'язок зникне, система одразу сповістить відповідальні служби і дозволить оперативно реагувати ще до того, як люди звернуться до пункту.

"Без зв’язку пункт незламності - це просто тепле приміщення. З інтернетом - це доступ до держпослуг, новин та координації з екстреними службами", - підсумовує пресслужба.

Зауважимо, що через відключення світла люди можуть втрачати не тільки мобільний зв’язок, але й доступ до інтернету. Редакція Delo.ua дізналась, як краще зберігати зв’язок із близькими, якщо світла немає декілька годин або навіть у умовах блекауту.