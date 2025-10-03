Стать клиентом банка "Пивденный" теперь можно онлайн

Банк “Пивденный” запустил онлайн-регистрацию новых клиентов в мобильном приложении Pivdenny Online с помощью "Дії". Теперь открыть карту можно прямо в приложении, без визита в отделение.

Запуск онлайн-регистрации – еще один шаг в развитии цифровых сервисов и упрощении обслуживания клиентов.

В приложении Pivdenny Online новые клиенты получают доступ к ключевым услугам: бесплатной картеMastercard Platinum, выгодному курсу валют, прибыльным и удобным депозитным программам, бесплатным переводам с карты на карту, мгновенным платежам IBAN, пополнению мобильного и многое другое.

Открыть для себя все преимущества Pivdenny Online можно загрузив приложение по ссылке.

Лицензия НБУ №65 от 07.10.2011. Свидетельство о регистрации в государственном реестре банков №218 от 03.12.1993