Стати клієнтом банку "Південний" тепер можна онлайн

Банк "Південний" запустив онлайн-реєстрацію нових клієнтів у мобільному застосунку Pivdenny Online за допомогою "Дії". Тепер відкрити картку можна просто в застосунку, без візиту до відділення.

Запуск онлайн-реєстрації є ще одним кроком у розвитку цифрових сервісів і спрощенні обслуговування клієнтів.

У застосунку Pivdenny Online нові клієнти отримують доступ до ключових послуг: безкоштовної картки Mastercard Platinum, вигідного курсу валют, прибуткових і зручних депозитних програм, безкоштовних переказів з картки на картку, миттєвих платежів за IBAN, поповнення мобільного та інших сервісів.

Відкрити для себе всі переваги Pivdenny Online можна завантаживши застосунок можна за посиланням.

Ліцензія НБУ № 65 від 07.10.2011. Свідоцтво про реєстрацію у державному реєстрі банків № 218 від 03.12.1993