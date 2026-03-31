Стоимость бензина в США впервые за три года превысила четыре доллара за галлон

Средняя розничная цена на бензин в США превысила 4 доллара за галлон. В последний раз такие показатели фиксировали в августе 2022 года. Главным фактором удорожания является вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном, повлекший колебания на мировых энергетических рынках.

Причины роста цен

Цены на нефть начали стремительно расти после фактического закрытия Ираном Ормузского пролива – стратегического маршрута для мировой торговли топливом. Фьючерсы на американскую нефть в понедельник остановились на отметке 102,88 доллара за баррель. Дополнительным фактором нестабильности стали сообщения о нападении на нефтяной танкер в порту Дубая.

С момента начала активных боевых действий в конце февраля средняя стоимость галлона бензина выросла на 1,06 доллара, что составляет 36% от предыдущей цены.

Воздействие на экономику и политику

Рост расходов на топливо напрямую отразился на бюджете американских семей. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 55% респондентов ощутили негативное влияние на свои финансы, а 21% опрошенных назвали это влияние значительным.

Ситуация создает политические риски для администрации Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Несмотря на обещания снизить цены на энергоносители и увеличить внутреннюю добычу, рынок остается нестабильным из-за геополитических факторов.

Меры правительства и прогнозы

Для стабилизации ситуации власти США временно приостановили действие закона Джонса. Это позволяет судам под иностранными флагами перевозить топливо и удобрения между американскими портами. Однако эксперты считают, что эта мера будет иметь лишь ограниченный эффект.

Аналитики компании Raymond James прогнозируют, что текущий кризис может быть короче предыдущего. В 2022 году цена держалась выше 4 долларов в течение 23 недель. Сейчас ожидается, что стоимость топлива начнет снижаться уже в ближайшие недели, если не произойдет дальнейшая эскалация и рост цен на сырую нефть.

Напомним, а администрация Трампа планирует временную отмену федеральных ограничений по поводу летних смесей бензина уже в эту среду. Основной целью такого решения является сдерживание роста стоимости горючего спровоцированного войной с Ираном и сбоями в мировых поставках нефти.