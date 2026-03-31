Вартість бензину в США вперше за три роки перевищила чотири долари за галон

Середня роздрібна ціна на бензин у США перевищила 4 долари за галон. Останній раз такі показники фіксували у серпні 2022 року. Головним фактором здорожчання є збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, який спричинив коливання на світових енергетичних ринках.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Причини зростання цін

Ціни на нафту почали стрімко зростати після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки — стратегічного маршруту для світової торгівлі паливом. Ф'ючерси на американську нафту в понеділок зупинилися на позначці 102,88 долара за барель. Додатковим фактором нестабільності стали повідомлення про напад на нафтовий танкер у порту Дубая.

З моменту початку активних бойових дій наприкінці лютого середня вартість галона бензину зросла на 1,06 долара, що становить 36% від попередньої ціни.

Вплив на економіку та політику

Зростання витрат на паливо безпосередньо позначилося на бюджеті американських родин. Опитування Reuters/Ipsos показало, що 55% респондентів відчули негативний вплив на свої фінанси, а 21% опитаних назвали цей вплив значним.

Ситуація створює політичні ризики для адміністрації Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу. Попри обіцянки знизити ціни на енергоносії та збільшити внутрішній видобуток, ринок залишається нестабільним через геополітичні чинники.

Заходи уряду та прогнози

Для стабілізації ситуації влада США тимчасово призупинила дію закону Джонса. Це дозволяє суднам під іноземними прапорами перевозити паливо та добрива між американськими портами. Проте експерти вважають, що цей захід матиме лише обмежений ефект.

Аналітики компанії Raymond James прогнозують, що поточна криза може бути коротшою за попередню. У 2022 році ціна трималася вище 4 доларів протягом 23 тижнів. Зараз очікується, що вартість палива почне знижуватися вже в найближчі тижні, якщо не відбудеться подальшої ескалації та зростання цін на сиру нафту.

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує тимчасове скасування федеральних обмежень щодо літніх сумішей бензину вже цієї середи. Основною метою такого рішення є стримування зростання вартості пального, спровокованого війною з Іраном та збоями у світових поставках нафти.