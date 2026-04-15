Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,50

+0,06

EUR

51,33

+0,57

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,44

51,25

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Штрафы с камер: сроки оплаты могут продлить до 15 дней

Водителям планируют дать больше времени для уплаты штрафов / Pixabay

В Украине планируют изменить правила уплаты штрафов за нарушения, зафиксированные камерами: сроки добровольной оплаты могут быть увеличены до 15 дней, а передачи на принудительное исполнение - до трех месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №13614, предусматривающий внесение изменений в статью 300² Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Документ направлен на повышение эффективности штрафов за нарушение правил безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме. В частности, предлагается увеличить сроки для их добровольной уплаты и передачи на принудительное исполнение, которые составляют 10 и 30 дней соответственно.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена действующими недостатками в механизме уплаты и исполнения штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

Сегодня Укртрансбезопасность имеет полномочия составлять протоколы, рассматривать дела и налагать административные взыскания. В то же время законодательство устанавливает сокращенные сроки для добровольной уплаты таких штрафов - всего 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы. В случае обжалования, этот срок продлевается до 15 дней.

На практике эти сроки часто оказываются слишком короткими: даже незначительная просрочка приводит к удвоению штрафа, что в свою очередь увеличивает количество обжалований, говорится в записке.

Кроме того, действующие нормы предусматривают только 30 дней для передачи постановления на принудительное исполнение, что значительно меньше по сравнению с общим сроком в три месяца, установленным для других исполнительных документов. Это усложняет эффективное взыскание штрафов.

Предложенные изменения должны устранить эти дисбалансы: продлить сроки уплаты и исполнения штрафов, повысить эффективность их взыскания, уменьшить количество споров и обеспечить принцип неотвратимости наказания. В то же время, законопроект направлен на соблюдение принципа правовой определенности и обеспечение реальной выполняемости норм на практике.

Автор:
Ольга Опенько