Штрафы с камер: сроки оплаты могут продлить до 15 дней

В Украине планируют изменить правила уплаты штрафов за нарушения, зафиксированные камерами: сроки добровольной оплаты могут быть увеличены до 15 дней, а передачи на принудительное исполнение - до трех месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Автоштрафы без переплат

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №13614, предусматривающий внесение изменений в статью 300² Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Документ направлен на повышение эффективности штрафов за нарушение правил безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме. В частности, предлагается увеличить сроки для их добровольной уплаты и передачи на принудительное исполнение, которые составляют 10 и 30 дней соответственно.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена действующими недостатками в механизме уплаты и исполнения штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

Сегодня Укртрансбезопасность имеет полномочия составлять протоколы, рассматривать дела и налагать административные взыскания. В то же время законодательство устанавливает сокращенные сроки для добровольной уплаты таких штрафов - всего 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы. В случае обжалования, этот срок продлевается до 15 дней.

На практике эти сроки часто оказываются слишком короткими: даже незначительная просрочка приводит к удвоению штрафа, что в свою очередь увеличивает количество обжалований, говорится в записке.

Кроме того, действующие нормы предусматривают только 30 дней для передачи постановления на принудительное исполнение, что значительно меньше по сравнению с общим сроком в три месяца, установленным для других исполнительных документов. Это усложняет эффективное взыскание штрафов.

Предложенные изменения должны устранить эти дисбалансы: продлить сроки уплаты и исполнения штрафов, повысить эффективность их взыскания, уменьшить количество споров и обеспечить принцип неотвратимости наказания. В то же время, законопроект направлен на соблюдение принципа правовой определенности и обеспечение реальной выполняемости норм на практике.

