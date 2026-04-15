Штрафи з камер: терміни оплати можуть подовжити до 15 днів

В Україні планують змінити правила сплати штрафів за порушення, зафіксовані камерами: строки добровільної оплати можуть збільшити до 15 днів, а передачі на примусове виконання - до трьох місяців.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Автоштрафи без переплат

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №13614, який передбачає внесення змін до статті 300² Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Документ спрямований на підвищення ефективності стягнення штрафів за порушення правил безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, пропонується збільшити строки для їх добровільної сплати та передачі на примусове виконання, які нині становлять 10 і 30 днів відповідно.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення законопроєкту зумовлена чинними недоліками у механізмі сплати та виконання штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті.

Сьогодні Укртрансбезпека має повноваження складати протоколи, розглядати справи та накладати адміністративні стягнення. Водночас законодавство встановлює скорочені строки для добровільної сплати таких штрафів - лише 10 днів із моменту набрання постановою законної сили. У разі оскарження цей строк подовжується до 15 днів.

На практиці ці строки часто виявляються надто короткими: навіть незначне прострочення призводить до подвоєння штрафу, що, своєю чергою, збільшує кількість оскаржень, йдеться в записці.

Крім того, чинні норми передбачають лише 30 днів для передачі постанови на примусове виконання, що значно менше порівняно із загальним строком у три місяці, встановленим для інших виконавчих документів. Це ускладнює ефективне стягнення штрафів.

Запропоновані зміни мають усунути ці дисбаланси: подовжити строки сплати та виконання штрафів, підвищити ефективність їх стягнення, зменшити кількість спорів і забезпечити принцип невідворотності покарання. Водночас законопроєкт спрямований на дотримання принципу правової визначеності та забезпечення реальної виконуваності норм на практиці.

