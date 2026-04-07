Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
BWS
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стратегия смелости: новый подход украинских компаний к развитию

Сегодня компании демонстрируют, что даже во время войны и высокой неопределенности можно находить точки роста, перестраивать архитектуру бизнеса и адаптировать процессы, чтобы оставаться эффективными и масштабироваться.

На Business Wisdom Summit 2026 обсудим практические кейсы компаний, изменяющих бизнес-модели, внедряющих новые подходы и создающих стабильность в нестабильных условиях.

🗓 15 апреля
 📍 Киев
👉 Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас

В ходе дискуссии поговорим:

  • Как меняется архитектура бизнеса в ответ на новые вызовы.
  • Какие элементы компании нуждаются в наибольшей трансформации.
  • Где находят точки для роста даже во время войны.

Модератор:

  • Виталий Лубинец, соучредитель и СЕО WIN WIN CLUB.

Спикеры:

  • Тимур Козонов, основатель Foundation Coffee Roasters;
  • Марина Мкртычева, управляющий партнер, руководитель практики Business Protection & WCC в Magnet Legal Law Firm;
  • Александр Билый, исполнительный и финансовый директор 1+1 media;
  • Михаил Шнейдер, CEO Kyiv School of Economics.

Почему этот разговор актуален

Сегодняшняя нестабильность и высокие риски заставляют бизнес переосмысливать архитектуру компаний и рост модели. Эта панельная дискуссия посвящена практическим кейсам украинских компаний, которые не ждут стабильности, а создают ее сами, адаптируют процессы, внедряют инновационные решения и находят точки роста даже в кризисных условиях. Именно такие подходы формируют новый вектор экономического развития и позволяют бизнесу оставаться конкурентным и устойчивым в современных реалиях.