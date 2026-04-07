- Тип
- BWS
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Стратегия смелости: новый подход украинских компаний к развитию
Сегодня компании демонстрируют, что даже во время войны и высокой неопределенности можно находить точки роста, перестраивать архитектуру бизнеса и адаптировать процессы, чтобы оставаться эффективными и масштабироваться.
На Business Wisdom Summit 2026 обсудим практические кейсы компаний, изменяющих бизнес-модели, внедряющих новые подходы и создающих стабильность в нестабильных условиях.
🗓 15 апреля
📍 Киев
В ходе дискуссии поговорим:
- Как меняется архитектура бизнеса в ответ на новые вызовы.
- Какие элементы компании нуждаются в наибольшей трансформации.
- Где находят точки для роста даже во время войны.
Модератор:
- Виталий Лубинец, соучредитель и СЕО WIN WIN CLUB.
Спикеры:
- Тимур Козонов, основатель Foundation Coffee Roasters;
- Марина Мкртычева, управляющий партнер, руководитель практики Business Protection & WCC в Magnet Legal Law Firm;
- Александр Билый, исполнительный и финансовый директор 1+1 media;
- Михаил Шнейдер, CEO Kyiv School of Economics.
Почему этот разговор актуален
Сегодняшняя нестабильность и высокие риски заставляют бизнес переосмысливать архитектуру компаний и рост модели. Эта панельная дискуссия посвящена практическим кейсам украинских компаний, которые не ждут стабильности, а создают ее сами, адаптируют процессы, внедряют инновационные решения и находят точки роста даже в кризисных условиях. Именно такие подходы формируют новый вектор экономического развития и позволяют бизнесу оставаться конкурентным и устойчивым в современных реалиях.