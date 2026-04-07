Стратегія сміливості: новий підхід українських компаній до розвитку

Сьогодні компанії демонструють, що навіть під час війни та високої невизначеності можна знаходити точки зростання, перебудовувати архітектуру бізнесу та адаптувати процеси, щоб залишатися ефективними та масштабуватися. 

На Business Wisdom Summit 2026 обговоримо практичні кейси компаній, які змінюють бізнес-моделі, впроваджують нові підходи та створюють стабільність у нестабільних умовах.

🗓 15 квітня
📍 Київ
👉 Зареєструватися на участь можна вже зараз

Під час дискусії поговоримо:

  • Як змінюється архітектура бізнесу у відповідь на нові виклики.
  • Які елементи компанії потребують найбільшої трансформації.
  • Де знаходять точки для зростання навіть під час війни.

Модератор:

  • Віталій Лубінець, співзасновник та СЕО WIN WIN CLUB.

Спікери:

  • Тимур Козонов, засновник Foundation Coffee Roasters;
  • Марина Мкртичева, керуюча партнерка, керівниця практики Business Protection & WCC в Magnet Legal Law Firm;
  • Олександр Білий, виконавчий та фінансовий директор 1+1 media;
  • Михайло Шнейдер, CEO Kyiv School of Economics.

Чому ця розмова на часі

Сьогоднішня нестабільність і високі ризики змушують бізнес переосмислювати архітектуру компаній та моделі зростання. Ця панельна дискусія присвячена практичним кейсам українських компаній, які не чекають стабільності, а створюють її самі, адаптують процеси, впроваджують інноваційні рішення та знаходять точки для зростання навіть у кризових умовах. Саме такі підходи формують новий вектор економічного розвитку та дозволяють бізнесу залишатися конкурентним і стійким у сучасних реаліях.