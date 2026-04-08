Студенты смогут покупать льготные билеты на электрички через приложение "Укрзализныци"

Укрзализныця расширила цифровые сервисы для пассажиров и запустила возможность приобретения льготных билетов для студентов на пригородные поезда и City Express непосредственно в мобильном приложении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Новый функционал стал доступен благодаря техническим интеграциям и позволяет оформить поездку со скидкой без необходимости посещения касс.

Для этого пользователю достаточно выбрать маршрут в разделе пригородных перевозок, указать тип билета "студенческий", ввести данные удостоверения и произвести оплату - скидка применяется автоматически.

Сервис уже работает в 19 регионах Украины, в частности, в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и других областях. В "Укрзалізниці" отмечают, что в дальнейшем планируют масштабировать возможность на всю страну.

Запуск цифровых льгот является частью более широкой стратегии цифровизации транспортных услуг, предусматривающей перевод ключевых сервисов в онлайн-формат и упрощение доступа к ним для пассажиров.

Кроме этого, "Укрзализныця" расширила возможности мобильного приложения: теперь пассажиры еще семи западных областей Украины могут покупать билеты на пригородные поезда онлайн.