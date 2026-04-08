НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Студенти зможуть купувати пільгові квитки на електрички через застосунок "Укрзалізниці"

Укрзалізниця
Студенти отримали пільгові квитки на електрички

“Укрзалізниця” розширила цифрові сервіси для пасажирів та запустила можливість придбання пільгових квитків для студентів на приміські поїзди та City Express безпосередньо у мобільному застосунку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Новий функціонал став доступним завдяки технічним інтеграціям і дозволяє оформити поїздку зі знижкою без необхідності відвідування кас.

Для цього користувачу достатньо обрати маршрут у розділі приміських перевезень, вказати тип квитка "студентський", ввести дані посвідчення та здійснити оплату — знижка застосовується автоматично.

Сервіс уже працює у 19 регіонах України, зокрема у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та інших областях. В Укрзалізниці зазначають, що надалі планують масштабувати можливість на всю країну.

Запуск цифрових пільг є частиною ширшої стратегії цифровізації транспортних послуг, яка передбачає переведення ключових сервісів у онлайн-формат та спрощення доступу до них для пасажирів.

Окрім цього “Укрзалізниця” розширила можливості мобільного застосунку: тепер пасажири ще семи західних областей України можуть купувати квитки на приміські поїзди онлайн.

Автор:
Тетяна Гойденко