Студенти зможуть купувати пільгові квитки на електрички через застосунок "Укрзалізниці"
“Укрзалізниця” розширила цифрові сервіси для пасажирів та запустила можливість придбання пільгових квитків для студентів на приміські поїзди та City Express безпосередньо у мобільному застосунку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.
Новий функціонал став доступним завдяки технічним інтеграціям і дозволяє оформити поїздку зі знижкою без необхідності відвідування кас.
Для цього користувачу достатньо обрати маршрут у розділі приміських перевезень, вказати тип квитка "студентський", ввести дані посвідчення та здійснити оплату — знижка застосовується автоматично.
Сервіс уже працює у 19 регіонах України, зокрема у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та інших областях. В Укрзалізниці зазначають, що надалі планують масштабувати можливість на всю країну.
Запуск цифрових пільг є частиною ширшої стратегії цифровізації транспортних послуг, яка передбачає переведення ключових сервісів у онлайн-формат та спрощення доступу до них для пасажирів.
Окрім цього “Укрзалізниця” розширила можливості мобільного застосунку: тепер пасажири ще семи західних областей України можуть купувати квитки на приміські поїзди онлайн.