Суд обязал "Укрэнерго" оплатить более 1,2 млрд грн "Гарантированному покупателю"

где
Суд обязал Укрэнерго оплатить более 1,2 млрд грн ГарПоку / Depositphotos

Хозяйственный суд города Киева 30 января 2026 частично удовлетворил иск ГП "Гарантированный покупатель" к НЭК "Укрэнерго" по делу №910/11470/24 относительно взыскания 6,51 млрд грн по договору об обеспечении увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.

Суть спора

Суть спора заключалась в расчетах за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников в нескольких периодах - с сентября по ноябрь 2022, с марта по июнь 2023, а также в октябре-ноябре 2023 года.

ГП "Гарантированный покупатель" в своем иске просило взыскать с НЭК Укрэнерго 5,81 млрд грн основного долга, 284,96 млн грн 3% годовых и 418,81 млн грн инфляционных потерь.

В "Укрэнерго" возражали против части начислений, в частности, ссылаясь на корректность расчетов и вопросы учета производителей с временно оккупированных территорий.

Суд прекратил рассмотрение требований на 5,23 млрд грн из-за отсутствия предмета спора. После подачи иска произошли платежи, взаимозачеты и корректировка стоимости услуги. В частности, была уменьшена ее стоимость за сентябрь 2022 после изменений в постановлении регулятора.

Что постановил суд

Суд признал факт просрочки денежных обязательств и решил взыскать с НЭК "Укрэнерго":

  • 578,46 млн грн основного долга,
  • 266,57 млн грн 3% годовых,
  • 396,62 млн грн инфляционных потерь,
  • 1,06 млн грн судебного сбора.

Общая сумма к взысканию составляет около 1,243 млрд. грн. В остальных требованиях суд отказал.

Напомним, в июле "Укрэнерго" частично погасило долг перед "Гарантированным покупателем" до 15,3 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко