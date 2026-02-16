- Категория
Суд обязал "Укрэнерго" оплатить более 1,2 млрд грн "Гарантированному покупателю"
Хозяйственный суд города Киева 30 января 2026 частично удовлетворил иск ГП "Гарантированный покупатель" к НЭК "Укрэнерго" по делу №910/11470/24 относительно взыскания 6,51 млрд грн по договору об обеспечении увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.
Суть спора
Суть спора заключалась в расчетах за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников в нескольких периодах - с сентября по ноябрь 2022, с марта по июнь 2023, а также в октябре-ноябре 2023 года.
ГП "Гарантированный покупатель" в своем иске просило взыскать с НЭК Укрэнерго 5,81 млрд грн основного долга, 284,96 млн грн 3% годовых и 418,81 млн грн инфляционных потерь.
В "Укрэнерго" возражали против части начислений, в частности, ссылаясь на корректность расчетов и вопросы учета производителей с временно оккупированных территорий.
Суд прекратил рассмотрение требований на 5,23 млрд грн из-за отсутствия предмета спора. После подачи иска произошли платежи, взаимозачеты и корректировка стоимости услуги. В частности, была уменьшена ее стоимость за сентябрь 2022 после изменений в постановлении регулятора.
Что постановил суд
Суд признал факт просрочки денежных обязательств и решил взыскать с НЭК "Укрэнерго":
- 578,46 млн грн основного долга,
- 266,57 млн грн 3% годовых,
- 396,62 млн грн инфляционных потерь,
- 1,06 млн грн судебного сбора.
Общая сумма к взысканию составляет около 1,243 млрд. грн. В остальных требованиях суд отказал.
Напомним, в июле "Укрэнерго" частично погасило долг перед "Гарантированным покупателем" до 15,3 млрд грн.