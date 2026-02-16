Запланована подія 2

Суд зобов’язав "Укренерго" сплатити понад 1,2 млрд грн "Гарантованому покупцю"

Суд зобов’язав Укренерго сплатити понад 1,2 млрд грн ГарПоку / Depositphotos

Господарський суд міста Києва 30 січня 2026 року частково задовольнив позов ДП "Гарантований покупець" до НЕК "Укренерго" у справі №910/11470/24 щодо стягнення 6,51 млрд грн за договором про забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еxpro.

Суть спору

Суть спору полягала у розрахунках за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у кількох періодах — з вересня по листопад 2022 року, з березня по червень 2023 року, а також у жовтні–листопаді 2023 року.

ДП "Гарантований покупець" у своєму позові просило стягнути з НЕК Укренерго 5,81 млрд грн основного боргу, 284,96 млн грн 3% річних та 418,81 млн грн інфляційних втрат.

В "Укренерго" заперечували проти частини нарахувань, зокрема посилаючись на коректність розрахунків і питання врахування виробників з тимчасово окупованих територій.

Суд припинив розгляд вимог на 5,23 млрд грн через відсутність предмета спору. Після подання позову відбулися платежі, взаємозаліки та коригування вартості послуги. Зокрема, було зменшено її вартість за вересень 2022 року після змін у постанові регулятора.

Що постановив суд

Суд визнав факт прострочення грошових зобов’язань і вирішив стягнути з НЕК "Укренерго":

  • 578,46 млн грн основного боргу,
  • 266,57 млн грн 3% річних,
  • 396,62 млн грн інфляційних втрат,
  • 1,06 млн грн судового збору.

Загальна сума до стягнення становить близько 1,243 млрд грн. У решті вимог суд відмовив.

Нагадаємо, у липні "Укренерго" частково погасило борг перед "Гарантованим покупцем" до 15,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко