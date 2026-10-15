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Суд по правам человека начал рассмотрение дела инкассаторов Ощадбанка против Венгрии

отделение Ощадбанка
Ощадбанк судится против Венгрии в ЕСПЧ / Ощадбанк

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по шести заявлениям украинских инкассаторов государственного Ощадбанка против Венгрии из-за их незаконного задержания и пыток.

Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе банка.

По данным банка, ЕСПЧ официально зарегистрировал дела и присвоил номера заявлениям, поданным 5 июля 2026 года. Пока же аналогичная процедура ожидается в отношении седьмого инкассатора.

"Мы и дальше будем последовательно отстаивать интересы наших сотрудников и защищать не только права людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права", - подчеркнул председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Поданные иски касаются вероятного нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека: статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).

Задержание работников Ощадбанка

Напомним, 5 марта 2026 года в Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников. Инцидент произошел при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта, Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. После увольнения работников Ощадбанка, валютные ценности и золото, перевозимые инкассаторами, оставались в Венгрии без законных на то оснований.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования, сейчас производится оценка убытков. 6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности банка.

Позже Ощадбанк заявил, что намерен защищать свои интересы и права работников в международных инстанциях после инцидента с задержанием инкассаторских бригад в Венгрии.

Автор:
Татьяна Бессараб

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