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Суд з прав людини розпочав розгляд справи інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження за шістьма заявами українських інкасаторів державного Ощадбанку проти Угорщини через їхнє незаконне затримання та катування.
Як пише Dilo,про це йдеться у пресрелізі банку.
За даними банку, ЄСПЛ офіційно зареєстрував справи та присвоїв номери заявам, поданим 5 липня 2026 року. Наразі аналогічна процедура очікується щодо сьомого інкасатора.
"Ми і надалі будемо послідовно відстоювати інтереси наших співробітників та захищати не лише права людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", – наголосив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.
Подані позови стосуються ймовірного порушення двох статей Європейської конвенції з прав людини: статті 3 (заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження) та статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність).
Затримання працівників Ощадбанку
Нагадаємо, 5 березня 2026 року в Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників. Інцидент стався під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.
У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишались в Угорщині без законних на те підстав.
Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків. 6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.
Пізніше Ощадбанк заявив, що має намір захищати свої інтереси та права працівників у міжнародних інстанціях після інциденту із затриманням інкасаторських бригад в Угорщині.