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Суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома": причина

газпром
Суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома"

Суд в Гааге отменил решение о наложении ареста на активы российского энергетического гиганта "Газпром" в Нидерландах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что активами, о которых идет речь, являются акции "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects BV.

Арест был наложен по двум отдельным искам, поданным украинскими компаниями "Славутич-Инвест" и "Жатва" в связи с ущербом, связанным с войной, которую ведет Россия в Украине. Свои потери, как сообщается, истцы хотели извлечь из "Газпрома".

Но Гаагский суд решил, что на Газпром распространяется государственный иммунитет Российской Федерации и постановил, что арест активов компании может нарушить этот принцип.

"Нафтогаз" судится с "Газпромом"

В июне международный арбитражный трибунал, рассматривавший дело в Швейцарии, обязал российский   "Газпром" выплатит $1,37 млрд   в пользу НАК "Нафтогаз".

Эта сумма включает в себя основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом".

"В случае отказа "Газпрома" выполнить решение добровольно, "Нафтогаз" приступит к реализации стратегии принудительного взыскания активов российской компании.

Параллельно "Нафтогаз" продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения - о выплате Россией 5 млрд долларов США компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году.

В октябре 2016 года "Нафтогаз" приступил к арбитражному производству против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией.

"Нефтегаз" был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора. Этот объем выплаты, по которому уже есть окончательное решение арбитража, остается наибольшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями по противоправным действиям России в Крыму.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов "Нафтогаза" в Крыму.

Несмотря на арбитражное решение и определение Верховного суда Нидерландов, Россия отказывается выплатить "Нафтогазу" присужденную сумму. Следовательно, "Нафтогаз" инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель – обеспечить исполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где у России есть активы.

В апреле суд Парижа признал и   предоставил разрешение на принудительное исполнение решения   Гаагского арбитража по возмещению ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией Россией активов группы "Нафтогаз" в Крыму в объеме $5 млрд.

Автор:
Светлана Манько