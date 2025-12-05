Швеция сократит помощь развитию пяти стран ради поддержки Украины

Правительство Швеции объявило о постепенном прекращении помощи развитию пяти стран мира с целью значительного увеличения финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Дус заявил, что Украина является важнейшим приоритетом внешней политики и политики помощи Швеции.

Страна планирует поэтапно прекратить оказание помощи в Зимбабве, Танзании, Мозамбике, Либерии и Боливии в ближайшие годы. По словам Дусы, правительство намерено увеличить помощь Украине, по меньшей мере, до 10 миллиардов крон (1,06 миллиарда долларов США) в 2026 году.

Освобождение более 2 миллиардов крон

Министр объяснил это решение необходимостью найти источник финансирования, отметив, что нет секретного печатного станка для банкнот, предназначенных для оказания помощи.

Ожидается, что эти меры позволят высвободить более 2 миллиардов крон в течение следующих двух лет. Эти средства будут перенаправлены в Украину для использования в таких проектах как восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Общее сокращение бюджета помощи

Это решение является частью общей политики нынешнего правительства, которое пришло к власти в 2022 году. С этого времени Швеция уже сократила помощь более 10 стран, включая Буркина-Фасо и Мали.

Швеция, которая была основным донором с бюджетом в 56 миллиардов крон в год за последние три года, планирует сократить общий годовой бюджет помощи до 53 миллиардов крон в период 2026-2028 годов.

Кроме того, часть этих средств будет перераспределена для покрытия внутренних расходов, в частности, на иммиграцию и репатриацию мигрантов.

Ранее Швеция объявила о дополнительном финансировании целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).