Швеция готова открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen

Шведская оборонная группа Saab готова создать в Украине мощности для финальной сборки истребителей Gripen в рамках предложенного контракта с Киевом на поставку от 100 до 150 самолетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

"Во время войны это не так просто, но было бы прекрасно создать в Украине мощности по крайней мере для окончательного сложения и испытаний, а возможно и для частичного производства", - заявил исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон.

По его словам, Saab готова открыть завод по окончательной сборке в Украине в рамках предложенного соглашения с Киевом о покупке до 150 истребителей Gripen.

Йоханссон добавил, что Saab будет стремиться увеличить мощности в Бразилии, а также возможно в Канаде и других странах Европы, а контракт с Украиной на 100-150 истребителей удвоит потребности Saab в производстве Gripen.

Хотя Украина уже получает американские F-16, истребители Gripen считаются более соответствующими потребностям страны. Они были разработаны для противостояния России, способны взлетать и приземляться с обычных автомобильных дорог и имеют меньшие требования к техническому обслуживанию.

Швеция даст Украине до 150 самолетов Gripen

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на прошлой неделе подписали письмо о намерениях по закупке истребителей, но ключевой вопрос финансирования остается открытым.

Финализированный контракт станет огромным толчком для Saab, которая уже продала 60 новейших истребителей Gripen Швеции, а также 36 Бразилии и четыре Таиланда.

Микаэль Йоханссон отметил, что среди вариантов финансирования рассматривается использование некоторых замороженных российских активов, если лидеры ЕС достигнут согласия по этому вопросу, несмотря на сопротивление, в частности, со стороны Бельгии.

"Нужно найти это финансовое решение, которое сейчас обсуждается на политическом уровне: какое бремя возьмет на себя Швеция с точки зрения финансирования и риска, сколько можно разделить без участия стран и сколько можно использовать с точки зрения конфискованных в России активов", – пояснил руководитель Saab.

Ранее Швеция объявила о дополнительном финансировании целевого фонда Всемирного банка для помощи Украине в восстановлении и реформах на 385 миллионов шведских крон (около 35 млн евро).