Швеція готова відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen

Шведська оборонна група Saab готова створити в Україні потужності для фінального складання винищувачів Gripen у рамках запропонованого контракту з Києвом на постачання від 100 до 150 літаків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

"Під час війни це не так просто, але було б чудово створити в Україні потужності принаймні для остаточного складання та випробувань, а можливо, і для часткового виробництва", - заявив виконавчий директор Saab Мікаель Йоханссон.

За його словами, Saab готова відкрити завод з остаточного складання в Україні в рамках запропонованої угоди з Києвом щодо купівлі до 150 винищувачів Gripen.

Йоханссон додав, що Saab прагнутиме збільшити потужності в Бразилії, а також, можливо, в Канаді та інших країнах Європи, а контракт з Україною на 100-150 винищувачів подвоїть потреби Saab у виробництві Gripen.

Хоча Україна вже отримує американські F-16, винищувачі Gripen вважаються більш відповідними потребам країни. Вони були розроблені для протистояння Росії, здатні злітати та приземлятися зі звичайних автомобільних доріг, і мають менші вимоги до технічного обслуговування.

Швеція дасть Україні до 150 літаків Gripen

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня підписали лист про наміри щодо закупівлі винищувачів, але ключове питання фінансування залишається відкритим.

Фіналізований контракт стане величезним поштовхом для Saab, яка вже продала 60 новітніх винищувачів Gripen Швеції, а також 36 Бразилії та чотири Таїланду.

Мікаель Йоханссон зазначив, що серед варіантів фінансування розглядається використання деяких заморожених російських активів, якщо лідери ЄС досягнуть згоди з цього питання, незважаючи на опір, зокрема з боку Бельгії.

"Потрібно знайти це фінансове рішення, яке зараз обговорюється на політичному рівні: який тягар візьме на себе Швеція з точки зору фінансування та ризику, скільки можна розділити без участі країн і скільки можна використати з точки зору конфіскованих у Росії активів ", – пояснив керівник Saab.

Раніше Швеція оголосила про додаткове фінансування цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).