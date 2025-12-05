Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швеція скоротить допомогу розвитку п'яти країнам заради підтримки України

Протест у Стокгольмі (Швеція) проти вторгнення росіян в Україну
Швеція збільшить допомогу до $1,06 млрд у 2026 році / Depositphotos

Уряд Швеції оголосив про поступове припинення допомоги розвитку п'яти країнам світу з метою значного збільшення фінансової підтримки України. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса заявив, що Україна є найважливішим пріоритетом зовнішньої політики та політики допомоги Швеції.

Країна планує поетапно припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії у найближчі роки. За словами Дуси, уряд має намір збільшити допомогу Україні щонайменше до 10 мільярдів крон (1,06 мільярда доларів США) у 2026 році.

Звільнення понад 2 мільярдів крон

Міністр пояснив це рішення необхідністю знайти джерело фінансування, зазначивши, що немає секретного друкарського верстата для банкнот, призначених для надання допомоги.

Очікується, що ці заходи дозволять вивільнити понад 2 мільярди крон протягом наступних двох років. Ці кошти будуть перенаправлені в Україну для використання у таких проєктах, як відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Загальне скорочення бюджету допомоги

Це рішення є частиною загальної політики нинішнього уряду, який прийшов до влади у 2022 році. З того часу Швеція вже скоротила допомогу понад 10 країнам, включаючи Буркіна-Фасо та Малі.

Швеція, яка була основним донором з бюджетом у 56 мільярдів крон на рік протягом останніх трьох років, планує скоротити загальний річний бюджет допомоги до 53 мільярдів крон у період 2026–2028 років.

Крім того, частина цих коштів буде перерозподілена для покриття внутрішніх витрат, зокрема на імміграцію та репатріацію мігрантів.

Раніше Швеція оголосила про додаткове фінансування цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).

Автор:
Тетяна Бесараб