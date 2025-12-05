Швеція скоротить допомогу розвитку п'яти країнам заради підтримки України

Уряд Швеції оголосив про поступове припинення допомоги розвитку п'яти країнам світу з метою значного збільшення фінансової підтримки України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса заявив, що Україна є найважливішим пріоритетом зовнішньої політики та політики допомоги Швеції.

Країна планує поетапно припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії у найближчі роки. За словами Дуси, уряд має намір збільшити допомогу Україні щонайменше до 10 мільярдів крон (1,06 мільярда доларів США) у 2026 році.

Звільнення понад 2 мільярдів крон

Міністр пояснив це рішення необхідністю знайти джерело фінансування, зазначивши, що немає секретного друкарського верстата для банкнот, призначених для надання допомоги.

Очікується, що ці заходи дозволять вивільнити понад 2 мільярди крон протягом наступних двох років. Ці кошти будуть перенаправлені в Україну для використання у таких проєктах, як відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Загальне скорочення бюджету допомоги

Це рішення є частиною загальної політики нинішнього уряду, який прийшов до влади у 2022 році. З того часу Швеція вже скоротила допомогу понад 10 країнам, включаючи Буркіна-Фасо та Малі.

Швеція, яка була основним донором з бюджетом у 56 мільярдів крон на рік протягом останніх трьох років, планує скоротити загальний річний бюджет допомоги до 53 мільярдів крон у період 2026–2028 років.

Крім того, частина цих коштів буде перерозподілена для покриття внутрішніх витрат, зокрема на імміграцію та репатріацію мігрантів.

Раніше Швеція оголосила про додаткове фінансування цільового фонду Світового банку для допомоги Україні у відновленні та реформах на 385 мільйонів шведських крон (приблизно 35 млн євро).