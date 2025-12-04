Запланована подія 2

Темп производства оружия в Украине за год увеличился более чем на 40%

Игорь Федирко, Украинский Совет Оружейников
В 2026 году производство оружия может выйти на уровень $50 млрд. Фото: Freepik

В 2025 году Украина достигнет уровня производства оружия примерно в 35 млрд долларов, а в 2026-м уже $50 млрд. То есть, за год где-то 43% прироста. Об этом в эксклюзивном интервью для Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского Совета Оружейников Игорь Федирко.

По его словам, наибольший вклад в рост в денежном эквиваленте обеспечивают ударные средства разных типов, являющиеся главным приоритетом для государства. В частности, дроны-камикадзе, крылатые ракеты, перехватчики, ударные дроны, бомбардировщики.

Относительно экспорта Федирко отмечает, что правительство должно выполнить задачу президента о запуске экспорта до конца этого года. До этого времени должны быть определены:

  • правила и механизмы экспорта,
  • требования к предприятиям,
  • экспортные пошлины и налоги,
  • ответственные органы.

"Я ожидаю, что в ближайший месяц президент объявит официальные условия. Но объявление — всего полдела. Еще нужны нормативные акты, указы, детализация регламентов", — подчеркивает Игорь Федирко.

Когда начнется экспорт украинского оружия

В то же время, по его мнению, первые экспортные контракты могут появиться по самому оптимистичному прогнозу в середине следующего года. Однако перед контрактом необходимо:

  • провести переговоры,
  • передать тестовые образцы,
  • протестировать изделия с армиями партнерских стран,
  • оценить стандарты качества,
  • интегрировать производственные процессы

"И здесь есть важный нюанс: производство во время войны в Украине и производство в ЕС — это разные подходы, требования, стандарты, сертификации и экологические нормы. В Европе процессы значительно более длинные и бюрократизированные", — отмечает исполнительный директор Украинского Совета Оружейников.

При этом он добавляет, что государство уже определило два основных механизма  это дубликация украинских производственных мощностей в Европе, США, Канаде и прямой экспорт финальной продукции и компонентов.

Больше о планах и успехах украинской оборонной отрасли читайте в полном интервью с исполнительным директором Украинского Совета Оружейников Игорем Федорко.

Автор:
Алик Сахно