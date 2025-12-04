Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Темп виробництва зброї в Україні за рік збільшився на понад 40%

Ігор Федірко, Українська Рада Зброярів
У 2026-му виробництво зброї може вийти на рівень $50 млрд. Фото: Freepik

У 2025 році Україна досягне рівня виробництва зброї приблизно у 35 млрд доларів, а у 2026-му — вже $50 млрд. Тобто, за рік десь 43% приросту. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

За його словами, найбільший внесок у зростання в грошовому еквіваленті забезпечують ударні засоби різних типів, які є головним пріоритетом для держави. Зокрема, дрони-камікадзе, крилаті ракети, перехоплювачі, ударні дрони, бомбардувальники.

Щодо експорту, Федірко зазначає, що уряд має виконати завдання президента про запуск експорту до кінця цього року. До цього часу мають бути визначені:

  • правила та механізми експорту,
  • вимоги до підприємств,
  • експортні мита та податки,
  • відповідальні органи.

"Я очікую, що у найближчий місяць президент оголосить офіційні умови. Але оголошення — лише пів справи. Ще потрібні нормативні акти, укази, деталізація регламентів", — підкреслює Ігор Федірко.

Коли почнеться експорт української зброї

Водночас, на його думку, перші експортні контракти можуть з’явитися за найоптимістичнішим прогнозом у середині наступного року. Але що перед контрактом необхідно:

  • провести переговори,
  • передати тестові зразки,
  • протестувати вироби з арміями партнерських країн,
  • оцінити стандарти якості,
  • інтегрувати виробничі процеси.

"І тут є важливий нюанс: виробництво під час війни в Україні й виробництво в ЄС — це різні підходи, вимоги, стандарти, сертифікації та екологічні норми. В Європі процеси значно довші та більш бюрократизовані", — зауважує виконавчий директор Української Ради Зброярів.

При цьому він додає, що держава вже визначила два основних механізми — це дублікація українських виробничих потужностей в Європі, США, Канаді та прямий експорт фінальної продукції та компонентів.

Більше про плани й успіхи української оборонної галузі читайте в повному інтерв’ю з виконавчим директором Української Ради Зброярів Ігорем Федірком.

Автор:
Алік Сахно