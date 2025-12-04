Темп виробництва зброї в Україні за рік збільшився на понад 40%

У 2025 році Україна досягне рівня виробництва зброї приблизно у 35 млрд доларів, а у 2026-му — вже $50 млрд. Тобто, за рік десь 43% приросту. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

За його словами, найбільший внесок у зростання в грошовому еквіваленті забезпечують ударні засоби різних типів, які є головним пріоритетом для держави. Зокрема, дрони-камікадзе, крилаті ракети, перехоплювачі, ударні дрони, бомбардувальники.

Щодо експорту, Федірко зазначає, що уряд має виконати завдання президента про запуск експорту до кінця цього року. До цього часу мають бути визначені:

правила та механізми експорту,

вимоги до підприємств,

експортні мита та податки,

відповідальні органи.

"Я очікую, що у найближчий місяць президент оголосить офіційні умови. Але оголошення — лише пів справи. Ще потрібні нормативні акти, укази, деталізація регламентів", — підкреслює Ігор Федірко.

Коли почнеться експорт української зброї

Водночас, на його думку, перші експортні контракти можуть з’явитися за найоптимістичнішим прогнозом у середині наступного року. Але що перед контрактом необхідно:

провести переговори,

передати тестові зразки,

протестувати вироби з арміями партнерських країн,

оцінити стандарти якості,

інтегрувати виробничі процеси.

"І тут є важливий нюанс: виробництво під час війни в Україні й виробництво в ЄС — це різні підходи, вимоги, стандарти, сертифікації та екологічні норми. В Європі процеси значно довші та більш бюрократизовані", — зауважує виконавчий директор Української Ради Зброярів.

При цьому він додає, що держава вже визначила два основних механізми — це дублікація українських виробничих потужностей в Європі, США, Канаді та прямий експорт фінальної продукції та компонентів.

Більше про плани й успіхи української оборонної галузі читайте в повному інтерв’ю з виконавчим директором Української Ради Зброярів Ігорем Федірком.