Только треть аграриев имела доступ к господдержке, несмотря на 5,2 млрд грн финансирования

Государство в 2024 году и в течение первых шести месяцев 2025-го направило на поддержку аграрного сектора 5,2 млрд грн, чтобы обеспечить производителям возможность работать, несмотря на военные условия. Впрочем, доступ к этим программам оказался неравномерным.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Счетной палаты Ольги Песчанской.

По ее словам, аудит Счетной палаты показал, что хотя часть аграриев получила необходимую помощь, только треть потенциальных претендентов смогла подать заявки через Государственный аграрный реестр (ГАР). Частично это было обусловлено техническими сбоями реестра. Кроме того, реальное количество производителей, нуждавшихся в финансовой поддержке, значительно превышало бюджетные возможности программы.

Песчанская подчеркнула, что при таких условиях особенно важно соответствие получателей установленным критериям, и именно в этом аудит зафиксировал наибольшие нарушения. Из-за несогласованных требований и отсутствия автоматических инструментов проверки заявки подавали и получали финансирование связанные компании, крупные корпоративные структуры, иностранные бенефициары, а также субъекты с налоговой задолженностью. В частности, 49 получателей из 31 корпоративной группы получили в общей сложности более 250 млн грн, что составляет 16% расходов по одной из программ.

Аудит также выявил недостаточную прозрачность процесса распределения поддержки: в открытом доступе обнародовано только около 29% информации о фактически оказанной помощи.

На основе проверки Счетная палата рекомендовала Кабинету министров и Министерству экономики унифицировать критерии участия в программах, установить лимиты площадей, усовершенствовать механизмы проверки связанных лиц в ГАР, определить порядок публикации данных и усилить требования к добродетели получателей.

"Исправление этих недостатков не требует значительных ресурсов - только четкой координации и обновления процедур. От того, как заработают программы, зависит функционирование ключевой части экономики страны - аграрного сектора", - подчеркнула Песчанская, отметив необходимость скорейшего внедрения рекомендаций.

Добавим, в конце августа в ГАР заработал новый функционал, позволивший агропроизводителям получить статус активного сельхозпроизводителя и формировать электронные подъемники.