Лише третина аграріїв мала доступ до держпідтримки попри 5,2 млрд грн фінансування

Держава у 2024 році та впродовж перших шести місяців 2025-го спрямувала на підтримку аграрного сектору 5,2 млрд грн, щоб забезпечити виробникам можливість працювати попри воєнні умови. Втім, доступ до цих програм виявився нерівномірним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Рахункової палати Ольги Піщанської.

За її словами, аудит Рахункової палати засвідчив, що хоча частина аграріїв отримала необхідну допомогу, лише третина потенційних претендентів змогла подати заявки через Державний аграрний реєстр (ДАР). Частково це було зумовлено технічними збоями реєстру. Крім того, реальна кількість виробників, які потребували фінансової підтримки, значно перевищувала бюджетні можливості програми.

Піщанська наголосила, що за таких умов особливо важливою є відповідність отримувачів встановленим критеріям, і саме в цьому аудит зафіксував найбільші порушення. Через неузгоджені вимоги та відсутність автоматичних інструментів перевірки заявки подавали та отримували фінансування пов’язані компанії, великі корпоративні структури, іноземні бенефіціари, а також суб’єкти з податковою заборгованістю. Зокрема, 49 отримувачів із 31 корпоративної групи отримали загалом понад 250 млн грн, що становить 16% видатків за однією з програм.

Аудит також виявив недостатню прозорість процесу розподілу підтримки: у відкритому доступі оприлюднено лише близько 29% інформації про фактично надану допомогу.

На основі перевірки Рахункова палата рекомендувала Кабінету міністрів та Міністерству економіки уніфікувати критерії участі в програмах, встановити ліміти площ, удосконалити механізми перевірки пов’язаних осіб у ДАР, визначити порядок публікації даних і посилити вимоги до доброчесності отримувачів.

"Виправлення цих недоліків не потребує значних ресурсів – лише чіткої координації та оновлення процедур. Від того, як запрацюють програми, залежить функціонування ключової частини економіки країни – аграрного сектору", – підкреслила Піщанська, наголосивши на необхідності якнайшвидшого впровадження рекомендацій.

Додамо, в кінці серпня у ДАР запрацював новий функціонал, що дозволив агровиробникам отримати статус активного сільгоспвиробника та формувати електронні витяги.