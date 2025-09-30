Запланована подія 2

Новини
Допомога для будівництва тваринницьких ферм: стартував прийом заявок від фермерів

Державний аграрний реєстр (ДАР) розпочав приймати заявки на часткову компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію ферм, доїльних залів та об’єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Часткова компенсація для ферм

З 1 жовтня Державний аграрний реєстр розпочинає прийом заявок на отримання часткової компенсації витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм, комплексів для утримання великої рогатої худоби, доїльних залів та об’єктів з переробки побічних продуктів тваринного походження. Прийом заявок триватиме до 20 жовтня 2025 року включно.

Програма передбачає відшкодування до 25% витрат і доступна для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у галузі скотарства ІІ та ІІІ категорії.

Отримати компенсацію можна за об’єкти, будівництво або реконструкція яких розпочалися після 24 лютого 2022 року та були введені в експлуатацію у період з 1 січня до 30 вересня 2025 року.

Фінансування надається відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету для підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2025 року № 950.

Щоб подати заявку на отримання державної компенсації, необхідно:

  1. Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті www.dar.gov.ua.
  2. Відкрити програму підтримки у розділі "Доступні програми".
  3. Заповнити анкету відповідної форми.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року поголів’я великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 8% порівняно з минулим роком, головним чином за рахунок зменшення кількості тварин у присадибному секторі. 

Автор:
Ольга Опенько