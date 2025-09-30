Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,16

EUR

48,44

+0,03

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Помощь для строительства животноводческих ферм: стартовал прием заявок от фермеров

фермы
Фермеры могут получить поддержку на строительство / Минэкономики

Государственный аграрный реестр начал принимать заявки на частичную компенсацию затрат на строительство и реконструкцию ферм, доильных залов и объектов по переработке побочных продуктов животного происхождения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Частичная компенсация для ферм

С 1 октября Государственный аграрный реестр начинает прием заявок на получение частичной компенсации затрат на строительство и реконструкцию животноводческих ферм, комплексов по содержанию крупного рогатого скота, доильных залов и объектов по переработке побочных продуктов животного происхождения. Прием заявок продлится до 20 октября 2025 года включительно.

Программа предусматривает возмещение до 25% расходов и доступна для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность в области скотоводства ІІ и ІІІ категории.

Получить компенсацию можно за объекты, строительство или реконструкция которых начались после 24 февраля 2022 года и были введены в эксплуатацию в период с 1 января по 30 сентября 2025 года.

Финансирование предоставляется в соответствии с порядком использования средств государственного бюджета для поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета министров от 6 августа 2025 г. № 950.

Чтобы подать заявку на получение государственной компенсации, необходимо:

  1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте  www.dar.gov.ua.
  2. Открыть программу поддержки в разделе "Доступные программы".
  3. Заполнить анкету соответствующей формы.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, главным образом, за счет уменьшения количества животных в приусадебном секторе.

Автор:
Ольга Опенько