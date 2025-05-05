"ТОП-100", Топ-Финанс и Delo.ua назвали лидеров отрасли и открыли закулисье с помощью серии видеоинтервью

Вопреки войне, вызовам и неопределенности, украинский финансовый сектор демонстрирует устойчивость, инновационность и чрезвычайную человеческую силу. В центре этой трансформации – те, кто формирует финансовый ландшафт страны: директора, топменеджеры, эксперты. Украинский рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" совместно с деловым медиа Delo.ua провели ежегодное определение лидеров рынка: лучших банков, страховых и финансовых компаний, МФО, криптоплатформ, а также финансовых директоров.

Мы собрали эксклюзивные видеоинтервью, где финансовые топы поделились инсайтами, вызовами и видением будущего финансовой системы Украины.

Марина Воронянская, председатель правления страховой компании "Европейский страховой альянс", рассказала, что является главным ресурсом компании: "Прежде всего это наша команда. С началом войны мы стали гораздо более крепкими и более дружественными друг к другу. Это основное. Все вызовы — это возможность для роста, чтобы перейти на следующую строчку".

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На рынке нужен оптимизм, уверен генеральный директор "ОТП Лизинг" Андрей Павлушин. Он поделился тем, как инвестиции связаны с уверенностью в завтрашнем дне: "Лизинг финансирует капитальные инвестиции. Люди покупают новую технику, когда имеют оптимизм. Как только война закончится — рынок взлетит и будет стремительно развиваться".

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О стратегическом видении компании во время войны рассказала Нина Орловская, заместитель генерального директора по финансам Novus: "Мы обеспечивали население продуктами, открыли уникальный логистический центр. У нас более 70% продуктов украинского производства. Мы открыли более 30 новых магазинов и планируем еще 50. Хотим, чтобы Novus был ближе к каждому".

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Это уже не страховой рынок, это рынок устойчивых компаний, уверена Марина Авдеева, глава наблюдательного совета "Арсенал страхования". Она описывает рынок как интеллектуальное поле с высоким барьером входа: "Бизнес стал дорогим, тяжелым. Выживают те, у кого есть ресурс и структура. Страхование авто от военных рисков стоит 1,99%, но только 1 из 10 клиентов соглашается. Если украинцы вернутся и появятся новые объекты — рынок вырастет".

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Финансовый директор "Филипп Моррис Украина" Сергей Кальнооченко рассказал о переходе от "тушения пожаров" к стратегическому мышлению: "Мы больше не просто cost-controllers, а бизнес-партнеры. Стакан наполовину полный. Инвестировали во время войны $30 млн в фабрику, $11 млн — в новый продукт. Наша роль — быть послами Украины перед штаб-квартирой: доказывать, що здесь есть потенциал".

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Крипта уже не альтернатива, она часть системы, делится Дарья Голинская, маркетинг-менеджер "Binance Украина": "Крипта трансформирует традиционные рынки значительно быстрее, чем кажется. Уже создаются гибридные фонды недвижимости, а страны могут добавить криптовалюты в резервы. Регуляция в Украине будет, но важно не убить идею крипты, а дать пространство для развития".

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Павел Гашковец, член правления Укрэксимбанка, рассказал, как команда банка переформатировала подход к работе с проблемными активами: "Мы обновили команду, привлекли новых людей с рынка и наших талантов. Сократили процессы, сделали их более эффективными. Это уже другой банк. Даже с проблемным портфелем можно работать стратегически".

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В то время, когда весь мир смотрит на Украину через призму войны, финансовый сектор — это не только цифры, кредиты или инвестиции, это люди, решения, смелость и надежда. Смотрите подборку интервью о том, как украинский бизнес не только выстоял, но и научился расти во время бури.

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