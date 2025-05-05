"ТОП-100", Топ-Фінанс і Delo.ua назвали лідерів галузі та відкрили залаштунки через серію відеоінтерв’ю

Попри війну, виклики та невизначеність, український фінансовий сектор демонструє стійкість, інноваційність і надзвичайну людську силу. У центрі цієї трансформації — ті, хто формує фінансовий ландшафт країни: директори, топменеджери, експерти. Український рейтинговий журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” спільно з діловим медіа Delo.ua провели щорічне визнання лідерів ринку: найкращих банків, страхових і фінансових компаній, МФО, криптоплатформ, а також фінансових директорів.

Ми зібрали ексклюзивні відеоінтерв’ю, де фінансові топи поділилися інсайтами, викликами та баченням майбутнього фінансової системи України.

Марина Воронянська, голова правління страхової компанії "Європейський страховий альянс", розповіла, що є головним ресурсом компанії: "Найперше це наша команда. З початком війни ми стали набагато міцнішими і більш дружніми одне до одного. Це основне. Усі виклики — це можливість для зростання, щоб перейти на наступну сходинку".

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На ринку потрібен оптимізм, упевнений генеральний директор "ОТП Лізинг" Андрій Павлушин. Він поділився тим, як інвестиції пов’язані з упевненістю в завтрашньому дні: "Лізинг фінансує капітальні інвестиції. Люди купують нову техніку, коли мають оптимізм. Щойно війна закінчиться — ринок злетить і стрімко розвиватиметься".

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Про стратегічне бачення компанії під час війни розказала Ніна Орловська, заступниця генерального директора з фінансів Novus: "Ми забезпечували населення продуктами, відкрили унікальний логістичний центр. У нас понад 70% продуктів українського виробництва. Ми відкрили більш ніж 30 нових магазинів і плануємо ще 50. Хочемо, щоб Novus був ближче до кожного".

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Це вже не страховий ринок, це ринок стійких компаній, упевнена Марина Авдєєва, голова наглядової ради "Арсенал страхування". Вона описує ринок як інтелектуальне поле з високим бар'єром входу: "Бізнес став дорогим, важким. Виживають ті, хто має ресурс і структуру. Страхування авто від воєнних ризиків коштує 1,99%, але лише 1 з 10 клієнтів погоджується. Якщо українці повернуться і з’являться нові об'єкти — ринок виросте".

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Фінансовий директор "Філіп Морріс Україна" Сергій Кальнооченко розповів про перехід від "гасіння пожеж" до стратегічного мислення: "Ми більше не просто cost-controllers, а бізнес-партнери. Склянка наполовину повна. Інвестували під час війни $30 млн у фабрику, $11 млн — у новий продукт. Наша роль — бути послами України перед штаб-квартирою: доводити, що тут є потенціал".

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Крипта вже не альтернатива, вона частина системи, ділиться Дар’я Голинська, маркетинг-менеджерка "Binance Україна": "Крипта трансформує традиційні ринки значно швидше, ніж здається. Уже створюються гібридні фонди нерухомості, а країни можуть додати криптовалюти у резерви. Регуляція в Україні буде, але важливо не вбити ідею крипти, а дати простір для розвитку".

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Павел Гашковець, член правління Укрексімбанку, розповів, як команда банку переформатувала підхід до роботи з проблемними активами: "Ми оновили команду, залучили нових людей з ринку і наших талантів. Скоротили процеси, зробили їх ефективнішими. Це вже інший банк. Навіть з проблемним портфелем можна працювати стратегічно".

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У час, коли весь світ дивиться на Україну через призму війни, фінансовий сектор — це не лише цифри, кредити чи інвестиції, це люди, рішення, сміливість і надія. Дивіться добірку інтерв'ю про те, як український бізнес не лише вистояв, а й навчився зростати за часів бурі.

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