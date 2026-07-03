Торговля между ЕС и США достигла рекорда в 875 млрд евро, несмотря на пошлины.

Объем торговли товарами между Европейским Союзом и США по итогам прошлого года достиг рекордного показателя в 875 миллиардов евро. Несмотря на введенные пошлины, бизнес активизировал трансатлантические поставки, хотя общие цифры скрывают ущерб отдельным секторам европейской экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Согласно исследованию Немецкого института экономических исследований, экспорт товаров из ЕС в США вырос на 7,7% - до 580 миллиардов евро, тогда как американский импорт в Европу увеличился на 2,2%, составив 295 миллиардов евро. Таким образом, профицит торговли в пользу ЕС приблизился к отметке 285 миллиардов евро.

Эксперты института отмечают, что такой рост был частично обусловлен тем, что компании пытались массово отгружать продукцию вперед — до того, как в апреле официально вступили в силу новые американские тарифы.

Последствия пошлин для европейских стран

Рекордные макроэкономические показатели оказались обманчивыми для европейской промышленности, понесшей ощутимые потери:

Крах автомобильного экспорта: поставки европейских авто и запчастей в США упали на 20,4%. Больше всего пострадала Германия, на которую приходится почти две трети автомобильного экспорта ЕС в Соединенные Штаты - немецкие производители зафиксировали падение на 18,9%.

Фармацевтический прорыв Ирландии: Ирландия продемонстрировала стремительный рост экспорта на 52,7%. Это стало возможным благодаря химической и фармацевтической продукции, освобожденной от американских пошлин.

Общая тенденция: большинство стран ЕС сократили экспорт в США. Помимо Ирландии рост продемонстрировали лишь Финляндия (+10,8%), Дания (+10,6%), Италия (+7,2%) и Чехия (+5,1%).

Параллельно с этим торговля услугами также обновила исторический максимум, достигнув 865 млрд евро, хотя в этой категории дефицит ЕС составил 178 млрд евро. Более 40% европейского импорта услуг из США пришлось на плату за интеллектуальную собственность. В то же время из-за торгового конфликта импорт туристических услуг из США в Европу упал примерно на 8%.

Аналитики IW подчеркивают, что заключенное ранее двустороннее торговое соглашение "Тернбери" (Turnberry) хоть и принесло больше выгоды американской стороне, все же остается рабочим компромиссом, которого должны придерживаться оба партнера во избежание новой экономической неопределенности.

Напомним, ЕС одобрил торговое соглашение с США перед дедлайном Трампа. Страны Европейского Союза предоставили финальное утверждение документа для обеспечения стабильности экономических отношений между партнерами и защиты европейских производителей от полномасштабной торговой войны в условиях постоянного давления со стороны Вашингтона.