Торгівля між ЄС та США сягнула рекорду в 875 млрд євро попри мита

Обсяги торгівлі товарами між Європейським Союзом та США за підсумками минулого року досягли рекордного показника у 875 мільярдів євро. Попри запроваджені мита, бізнес активізував трансатлантичні поставки, хоча загальні цифри приховують збитки для окремих секторів європейської економіки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Згідно з дослідженням Німецького інституту економічних досліджень, експорт товарів з ЄС до США зріс на 7,7% — до 580 мільярдів євро, тоді як американський імпорт до Європи збільшився на 2,2%, склавши 295 мільярдів євро. Таким чином, профіцит торгівлі на користь ЄС наблизився до позначки у 285 мільярдів євро.

Експерти інституту зазначають, що таке зростання було частково зумовлене тим, що компанії намагалися масово відвантажувати продукцію наперед — до того, як у квітні офіційно набули чинності нові американські тарифи.

Наслідки мит для європейських країн

Рекордні макроекономічні показники виявилися оманливими для європейської промисловості, яка зазнала відчутних втрат:

Крах автомобільного експорту: постачання європейських авто та запчастин до США впало на 20,4%. Найбільше постраждала Німеччина, на яку припадає майже дві третини автомобільного експорту ЄС до Сполучених Штатів — німецькі виробники зафіксували падіння на 18,9%.

Фармацевтичний прорив Ірландії: Ірландія продемонструвала стрімке зростання експорту на 52,7%. Це стало можливим завдяки хімічній та фармацевтичній продукції, яка звільнена від американських мит.

Загальна тенденція: більшість країн ЄС скоротили експорт до США. Крім Ірландії, зростання продемонстрували лише Фінляндія (+10,8%), Данія (+10,6%), Італія (+7,2%) та Чехія (+5,1%).

Паралельно з цим торгівля послугами також оновила історичний максимум, сягнувши 865 мільярдів євро, хоча в цій категорії дефіцит ЄС склав 178 мільярдів євро. Понад 40% європейського імпорту послуг із США припало на плату за інтелектуальну власність. Водночас через торгівельний конфлікт імпорт туристичних послуг з США до Європи впав приблизно на 8%.

Аналітики IW підкреслюють, що укладена раніше двостороння торговельна угода "Тернбері" (Turnberry) хоч і принесла більше вигоди американській стороні, все ж залишається робочим компромісом, якого мають дотримуватися обидва партнери, щоб уникнути нової економічної невизначеності.

Нагадаємо, ЄС схвалив торговельну угоду зі США перед дедлайном Трампа. Країни Європейського Союзу надали фінальне затвердження документу, щоб забезпечити стабільність економічних відносин між партнерами та захистити європейських виробників від повномасштабної торговельної війни в умовах постійного тиску з боку Вашингтона.