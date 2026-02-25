Трамп обязал техногигантов строить собственные электростанции для дата-центров

Президент США Дональд Трамп объявил о новом требовании к крупным технологическим компаниям: строительству собственных мощностей для генерации электроэнергии. Решение направлено снижение нагрузки на национальную сеть и стабилизацию тарифов для бытовых потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Причиной стало сопротивление местных общин строительству новых центров обработки данных (ЦОД), которые влекут за собой дефицит мощностей и рост стоимости ресурсов.

"Я рад объявить, что я договорился о новом обещании защиты плательщиков тарифов. Знаете что это такое? Мы говорим крупным технологическим компаниям, что они обязаны сами обеспечивать свои потребности в электроэнергии... У нас старая сеть. Она никогда не могла бы справиться с таким количеством электроэнергии, которое нужно. Поэтому я говорю им, что они могут построить собственную электростанцию", - заявил Трамп.

Он добавил, что это обеспечит компании возможностью получать электроэнергию, снизив цены на электроэнергию для населения.

Реализация и участники

Официальное оформление договоренностей с представителями отрасли ожидается в начале марта во время встречи в Белом доме. В настоящее время конкретный перечень компаний и механизмы контроля за исполнением распоряжения не разглашаются.

PJM Interconnection, крупнейший оператор сетей в США, уже представил план, по которому новые потребители должны либо создавать собственную генерацию, либо ограничивать потребление в пиковые периоды.

Компании Microsoft и Anthropic уже задекларировали добровольные шаги для минимизации влияния их объектов на рыночные цены.

Как отмечают аналитики, развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта является приоритетом США в конкуренции с Китаем, однако рост коммунальных платежей накануне выборов станет критическим вопросом для администрации Трампа .

Отметим, что OpenAI, Oracle и SoftBank объединяют усилия по реализации амбициозного проекта "Звездные ворота" (Stargate). Они объявили о планах построить пять новых центров обработки данных в США, ориентированных на искусственный интеллект.