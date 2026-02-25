Трамп зобов’язав техгігантів будувати власні електростанції для дата-центрів

Президент США Дональд Трамп оголосив про нову вимогу до великих технологічних компаній: будівництво власних потужностей для генерації електроенергії. Рішення спрямоване на зниження навантаження на національну мережу та стабілізацію тарифів для побутових споживачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Причиною став опір місцевих громад будівництву нових центрів обробки даних (ЦОД), які спричиняють дефіцит потужностей та ріст вартості ресурсів.

"Я радий оголосити, що я домовився про нову обіцянку захисту платників тарифів. Знаєте, що це таке? Ми кажемо великим технологічним компаніям, що вони зобов’язані самі забезпечувати свої потреби в електроенергії... У нас стара мережа. Вона ніколи не могла б впоратися з такою кількістю електроенергії, яка потрібна. Тому я кажу їм, що вони можуть побудувати власну електростанцію", — заявив Трамп.

Він додав, що це забезпечить компанії можливістю отримувати електроенергію, водночас знизивши ціни на електроенергію для населення.

Реалізація та учасники

Офіційне оформлення домовленостей з представниками галузі очікується на початку березня під час зустрічі у Білому домі. Наразі конкретний перелік компаній та механізми контролю за виконанням розпорядження не розголошуються.

PJM Interconnection, найбільший оператор мереж у США вже представив план, за яким нові споживачі мають або створювати власну генерацію, або обмежувати споживання у пікові періоди.

Компанії Microsoft та Anthropic також вже задекларували добровільні кроки для мінімізації впливу їхніх об’єктів на ринкові ціни.

Як зазначають аналітики, розвиток інфраструктури для штучного інтелекту є пріоритетом США у конкуренції з Китаєм, проте зростання комунальних платежів напередодні виборів стане критичним питанням для адміністрації Трампа.

Зауважимо, що OpenAI, Oracle та SoftBank об'єднують зусилля для реалізації амбітного проєкту "Зоряна брама" (Stargate). Вони оголосили про плани побудувати п'ять нових центрів обробки даних в США, орієнтованих на штучний інтелект.