Трамп планирует разорвать все федеральные контракты с Гарвардом

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении разорвать все действующие контракты между федеральным правительством и Гарвардским университетом, общая стоимость которых составляет около 100 млн долларов.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что федеральным агентствам приказали пересмотреть текущие контракты с Гарвардом и прекратить не считающиеся критически важными.

"Администрация общих служб США (GSA) помогает всем федеральным агентствам пересмотреть их федеральные правительственные контракты с Гарвардским университетом и его филиалами на предмет расторжения или перехода к другим поставщикам, — говорится в официальном письме Генеральная служебная администрация.

В ведомстве объясняют, что это решение связано с сообщениями о расовой дискриминации в университете, "в том числе в процессе поступления и других сферах студенческой жизни".

В письме отмечается, что правительство "знает о недавних событиях в Гарвардском университете, связанных с антисемитскими действиями, свидетельствующими о тревожном отсутствии заботы о безопасности и благополучии еврейских студентов".

В документе подчеркивается, что контракты с правительством налагают на учреждения "глубокую ответственность за соблюдение федерального законодательства" и требование "обеспечения надлежащего использования средств налогоплательщиков".

Федеральные агентства должны отчитаться о своих действиях по каждому из действующих контрактов с Гарвардом до 6 июня.

Этот шаг стал очередным этапом в обострении противостояния между администрацией Трампа и одним из самых престижных учебных заведений страны. Недавно правительство запретило Гарварду принимать иностранных студентов, однако это решение временно заблокировало Федеральный суд в Бостоне.

Гарвард будет судиться с Трампом

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США, подал иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза 2,2 миллиарда долларов.

После этого Белый дом лишил учебное заведение части грантового финансирования еще на 450 миллионов долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что остановит федеральное финансирование для любого колледжа, школы или университета, разрешающих "незаконные протесты".

1 апреля администрация президента США объявила о расследовании в Гарварде по обвинению в антисемитизме. Там же обязались проверить контракты и гранты университета.