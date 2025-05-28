Трамп планує розірвати всі федеральні контракти з Гарвардом

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про намір розірвати всі чинні контракти між федеральним урядом та Гарвардським університетом, загальна вартість яких становить близько 100 млн доларів.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що федеральним агентствам наказали переглянути поточні контракти з Гарвардом та припинити ті, які не вважаються критично важливими.

"Адміністрація загальних служб США (GSA) допомагає всім федеральним агентствам переглянути їхні федеральні урядові контракти з Гарвардським університетом та його філіями на предмет розірвання або переходу до інших постачальників, - йдеться в офіційному листі Генеральної службової адміністрації.

У відомстві пояснюють, що це рішення пов’язане з повідомленнями про расову дискримінацію в університеті, "в тому числі в процесі вступу та в інших сферах студентського життя".

В листі наголошується, що уряд "знає про нещодавні події в Гарвардському університеті, пов'язані з антисемітськими діями, які свідчать про тривожну відсутність турботи про безпеку і добробут єврейських студентів".

У документі підкреслюється, що контракти з урядом накладають на установи «глибоку відповідальність за дотримання федерального законодавства» та вимогу «забезпечення належного використання коштів платників податків».

Федеральні агентства мають відзвітувати про свої дії щодо кожного з чинних контрактів з Гарвардом до 6 червня.

Цей крок став черговим етапом у загостренні протистояння між адміністрацією Трампа та одним з найпрестижніших навчальних закладів країни. Нещодавно уряд заборонив Гарварду приймати іноземних студентів, однак це рішення тимчасово заблокував Федеральний суд у Бостоні.

Гарвард судитиметься з Трампом

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, подав позов до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа через скорочення фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

Після цього Білий дім позбавив навчальний заклад частини грантового фінансування ще на 450 мільйонів доларів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

1 квітня адміністрація президента США оголосила про розслідування у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі. Також там зобов'язалися перевірити контракти й гранти університету.