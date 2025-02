Трансграничное сотрудничество: предприниматели двух областей получат новые возможности для развития

Предприниматели приграничных регионов Украины, Венгрии и Румынии получат новые возможности для развития благодаря проекту BusinessBridge – Business cooperation for the development of cross-border regions. Бизнесмены смогут найти партнеров, получить доступ к профессиональным консультациям, усовершенствовать свои знания и расширить возможности международного сотрудничества. Проект стартовал 1 февраля 2025 года.