Трансграничное сотрудничество: предприниматели двух областей получат новые возможности для развития

Предприниматели приграничных регионов Украины, Венгрии и Румынии получат новые возможности для развития благодаря проекту BusinessBridge – Business cooperation for the development of cross-border regions. Бизнесмены смогут найти партнеров, получить доступ к профессиональным консультациям, усовершенствовать свои знания и расширить возможности международного сотрудничества. Проект стартовал 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщила Ивано-Франковская ОВА.

Для участников проекта запланирована серия тренингов и практических занятий, которые помогут овладеть новыми методиками и использовать современные инструменты для привлечения инвестиций. Кроме того, будет создана современная цифровая платформа для обмена экономической информацией, которая будет предоставлять доступ к актуальным рыночным исследованиям и финансовым инструментам. А также будут организованы трансграничные инвестиционный форум и инвестиционные туры, которые будут способствовать налаживанию экономического взаимодействия между бизнес-сообществом разных стран.

"В рамках проекта будет проанализирована экономическая ситуация и определены ключевые направления для развития бизнеса и привлечения инвестиций в приграничных регионах", — говорится в сообщении ОВА.

Какие регионы охватывает проект BusinessBridge

В проекте примут участие ключевые приграничные регионы трех стран. Со стороны Украины – Закарпатская и Ивано-Франковская области, со стороны Румынии – уезд Марамуреш, от Венгрии – округ Саболч-Сатмар-Берег.

Отмечается, что реализация проекта откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса ; будет способствовать развитию трансграничного сотрудничества и созданию условий для долгосрочных экономических связей в приграничных регионах.

Финансирование и сроки реализации BusinessBridge

Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках Interreg VI-A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Programme. Продолжительность проекта: февраль 2025 года – июль 2026 года. Общий бюджет: 340 227,88 EUR. При этом финансирование ЕС составляет 306 205,09 EUR.

Напомним, Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) совместно с ведущими европейскими энергетическими компаниями подписал меморандум о взаимопонимании по созданию "Водородного коридора Украина-ЕС". Документ направлен на создание эффективной инфраструктуры для транспортировки возобновляемого водорода, производимого в Украине, европейским потребителям.