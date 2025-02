Транскордонна співпраця: підприємці двох областей отримають нові можливості для розвитку

Підприємці прикордонних регіонів України, Угорщини та Румунії отримають нові можливості для розвитку завдяки проєкту BusinessBridge – Business cooperation for the development of cross-border regions. Бізнесмени зможуть знайти партнерів, отримати доступ до професійних консультацій, удосконалити свої знання та розширити можливості міжнародної співпраці. Проєкт стартував 1 лютого 2025 року.