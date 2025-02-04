Транскордонна співпраця: підприємці двох областей отримають нові можливості для розвитку

Підприємці прикордонних регіонів України, Угорщини та Румунії отримають нові можливості для розвитку завдяки проєкту BusinessBridge – Business cooperation for the development of cross-border regions. Бізнесмени зможуть знайти партнерів, отримати доступ до професійних консультацій, удосконалити свої знання та розширити можливості міжнародної співпраці. Проєкт стартував 1 лютого 2025 року.

Про це повідомила Івано-Франківська ОВА.

Для учасників проєкту запланована серія тренінгів та практичних занять, які допоможуть опанувати нові методики та використовувати сучасні інструменти для залучення інвестицій. Крім того, буде створена сучасна цифрова платформа для обміну економічною інформацією, що надаватиме доступ до актуальних ринкових досліджень та фінансових інструментів. А також будуть організовані транскордонні інвестиційний форум та інвестиційні тури, що сприятимуть налагодженню економічної взаємодії між бізнес-спільнотою різних країн.

"У межах проєкту буде проаналізовано економічну ситуацію та визначено ключові напрями для розвитку бізнесу й залучення інвестицій у прикордонних регіонах", — йдеться у повідомленні ОВА.

Які регіони охоплює проєкт BusinessBridge

У проєкті прийматимуть участь ключові прикордонні регіони трьох країн. Зі сторони України — Закарпатська та Івано-Франківська області, зі сторони Румунії — повіт Марамуреш, від Угорщини — округ Саболч-Сатмар-Берег.

Зазначається, що реалізація проєкту відкриє нові можливості для малого та середнього бізнесу, сприятиме розвитку транскордонної співпраці та створенню умов для довготривалих економічних зв’язків у прикордонних регіонах.

Фінансування та терміни реалізації BusinessBridge

Проєкт реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках Interreg VI-A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Programme. Тривалість проєкту: лютий 2025 року – липень 2026 року. Загальний бюджет: 340,23 тисячі євро. При цьому фінансування ЄС складає 306,21 тисячі євро.

Нагадаємо, Оператор газотранспортної системи України (ГТС) спільно з провідними європейськими енергетичними компаніями підписав меморандум про взаєморозуміння щодо створення "Водневого коридору Україна–ЄС". Документ спрямований на створення ефективної інфраструктури для транспортування відновлюваного водню, виробленого в Україні, до європейських споживачів.