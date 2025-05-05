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Туристическому комплексу "Подолье" в Виннице ищут управляющего: детали

туристический комплекс «Подолье» в Виннице
АРМА начинает рыночные консультации по управлению туристическим комплексом «Подолье» в Виннице. Фото: hotels24.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) начинает рыночные консультации с целью дальнейшего отбора управляющего и проведения оценки долей в составе туристического комплекса "Подолье", расположенного в самом сердце Винницы.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что арестованное недвижимое имущество, переданное в управление АРМА, включает:

  • шестиэтажный гостиничный корпус и двухэтажное здание ресторана с конференц-залами;
  • 94 гостиничных номера разных категорий, способных принять до 124 гостей;
  • ресторанный зал на 100–150 мест, бар, два банкетных зала (на 30 и 15 человек) и летнюю террасу.

Комплекс выгодно расположен в центральной части города и значительный потенциал для развития.

"АРМА ищет надежного и профессионального управляющего, который обеспечит эффективное использование объекта в интересах государства и общины. Туристический комплекс такого масштаба должен работать на благо общины, региона и экономики государства даже находясь под арестом", — подчеркивают в АРМА.

О национализации гостиницы

Трехзвездочная гостиница "Подолье" в центре Винницы апелляционный суд признал государственной.

Генеральная прокуратура Украины активно занялась передачей в государственную собственность имущества профсоюзных организаций, перешедших в частные акционерные общества "Укрпрофтура" и "Укрпрофздравницы".

Согласно решениям судов, государственными стали ивано-франковская «Звезда», черкасская «Росава», луцкий «Свитязь», запорожская «Хортица».

Напомним, АРМА заключила договор управления с победителем открытого конкурса по Дому профсоюзов в Киеве. Управляющим стал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".

Автор:
Светлана Манько