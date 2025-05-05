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Туристичному комплексу "Поділля" у Вінниці шукають управителя: деталі

туристичний комплекс «Поділля» у Вінниці
АРМА розпочинає ринкові консультації щодо управління туристичним комплексом «Поділля» у Вінниці. Фото: hotels24.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає ринкові консультації із метою подальшого відбору управителя та проведення оцінки часток у складі туристичного комплексу "Поділля", розташованого в самому серці Вінниці.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що арештоване нерухоме майно, передане в управління АРМА, включає:

  • шестиповерховий готельний корпус та двоповерхову будівлю ресторану з конференц-залами;
  • 94 готельні номери різних категорій, що здатні прийняти до 124 гостей;
  • ресторанний зал на 100–150 місць, бар, два банкетні зали (на 30 та 15 осіб) і літню терасу.

Комплекс має вигідне розташування у центральній частині міста та значний потенціал для розвитку.

"АРМА шукає надійного та професійного управителя, який забезпечить ефективне використання об’єкта в інтересах держави та громади. Туристичний комплекс такого масштабу має працювати на благо громади, регіону та економіки держави — навіть перебуваючи під арештом", — наголошують в АРМА.

Про націоналізацію готелю

Тризірковий готель "Поділля" у центрі Вінниці апеляційний суд визнав державним. 

Генеральна прокуратура України активно зайнялась передачею в державну власність майна профспілкових організацій, які перейшли до приватних акціонерних товариств “Укрпрофтуру” та “Укрпрофздоровниці”.

Відповідно до рішень судів,державними стали івано-франківська «Зірка» ,  черкаська «Росава», луцький «Світязь», запорізька «Хортиця».

Нагадаємо, АРМА уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу щодо Будинку профспілок у Києві.  Управителем став консорціум “Управляюча компанія ”КАМпарітет".

Автор:
Світлана Манько