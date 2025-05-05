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Сонячні електростанції та земельні ділянки: активи депутата міськради передали АРМА

АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради
АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на підставі ухвали Дніпровського районного суду прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що передача здійснена у межах кримінального провадження, що розслідується Службою безпеки України за фактами тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема: вимагання, незаконного позбавлення волі, незаконного заволодіння транспортними засобами, незаконного поводження зі зброєю та декларування недостовірної інформації.

За даними слідства, активи належать чинному депутату однієї з міських рад.

Які активи отримала АРМА

Повідомляється, що до складу арештованого майна, переданого в управління АРМА, увійшли:

  • 87 об’єктів генерації сонячної енергії
  • 68 земельних ділянок
  • понад 3,5 мільйона гривень

"Отримання в управління такого комплексу активів є ще одним прикладом того, як арештоване майно, набуте сумнівним шляхом, починає працювати на державу та зміцнювати її економіку в умовах воєнного стану", - підкреслили в АРМА.

Нагадаємо, АРМА розшукало активи посадових та службових осіб одного з київських ОСББ, які ошукали співвласників багатоквартирного будинку. Серед активів більше 90 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі в центрі Києва, 22 автомобілі та каютний круїзний катер.

Автор:
Світлана Манько