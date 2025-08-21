Тысячи чатов Grok теперь можно искать через Google

Сотни тысяч разговоров пользователей с чат-ботом xAI Grok Илона Маска теперь легко доступны через поиск Google.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал Forbes.

Каждый раз, когда пользователь Grok нажимает кнопку "поделиться" в разговоре с чат-ботом, создается уникальная ссылка, которую можно использовать для обмена разговором по электронной почте, сообщениям или социальным сетям. По данным издания, эти ссылки индексируются поисковиками, такими как Google, Bing и DuckDuckGo, что позволяет любому находить эти разговоры в интернете.

Пользователи чат-ботов Meta и OpenAI недавно сталкивались с подобной проблемой, и, как в тех случаях, чаты Grok позволяют увидеть менее "приличные" желания пользователей - вопросы о хакинге криптокошельков, непристойные чаты с откровенными персонажами ИИ, а также просьбы об инструкциях по приготовлению метамфетамина.

Правила xAI запрещают использовать бота для "сознательного повреждения человеческой жизни" или разработки "биологического оружия, химического оружия или оружия массового поражения", хотя это, очевидно, не останавливает пользователей просить Grok помощи с такими вещами.

По данным разговоров, доступных через Google, Grok давал пользователям инструкции по изготовлению фентанила, перечислял разные способы самоубийства, давал советы по конструированию бомб и даже детальный план убийства Илона Маска.

xAI пока не ответила на запрос о комментарии. Также неизвестно, когда компания начала индексировать разговоры Grok.

В конце прошлого месяца пользователи ChatGPT забили тревогу из-за того, что их чаты индексировались в Google и что OpenAI описала как "кратковременный эксперимент". В сообщении, которое Маск ретвитнул со словами "Grok ftw", Grok пояснил, что "не имеет такой функции для общего доступа" и "предоставляет приоритет приватности".