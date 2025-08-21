Тисячі чатів Grok тепер можна шукати через Google

Сотні тисяч розмов користувачів із чат-ботом xAI Grok Ілона Маска тепер легко доступні через пошук Google.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал Forbes.

Кожного разу, коли користувач Grok натискає кнопку "поділитися" у розмові з чат-ботом, створюється унікальне посилання, яке можна використовувати для обміну розмовою через електронну пошту, повідомлення або соціальні мережі. За даними видання, ці посилання індексуються пошуковими системами, такими як Google, Bing і DuckDuckGo, що дозволяє будь-кому знаходити ці розмови в інтернеті.

Користувачі чат-ботів Meta та OpenAI нещодавно стикалися з подібною проблемою, і, як у тих випадках, чати Grok дають змогу побачити менш "пристойні" бажання користувачів — питання про хакінг криптогаманців, непристойні чати з відвертими персонажами ШІ, а також прохання про інструкції з приготування метамфетаміну.

Правила xAI забороняють використовувати бота для "свідомого шкодження людському життю" або розробки "біологічної зброї, хімічної зброї чи зброї масового ураження", хоча це, очевидно, не зупиняє користувачів просити Grok допомоги з такими речами.

За даними розмов, доступних через Google, Grok давав користувачам інструкції з виготовлення фентанілу, перелічував різні способи самогубства, надавав поради з конструювання бомб і навіть детальний план вбивства Ілона Маска.

xAI поки не відповіла на запит щодо коментаря. Також невідомо, коли компанія почала індексувати розмови Grok.

Наприкінці минулого місяця користувачі ChatGPT забили на сполох через те, що їхні чати індексувалися в Google і що OpenAI описала як "короткочасний експеримент". У дописі, який Маск ретвітував із словами "Grok ftw", Grok пояснив, що "не має такої функції для спільного доступу" і "надає пріоритет приватності".