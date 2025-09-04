У Comfy произошли изменения в команде топменеджмента: детали

Сеть по продаже бытовой техники и электроники Comfy объявила о кадровых изменениях в команде топ-менеджмента. На должность директора по стратегическому развитию и управлению прибыльностью CRO (Chief Revenue Officer) назначена Елена Мелещенко, а финансовую дирекцию возглавила Анна Демченко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что новые назначения имеют целью усилить систему контроля, планирования и управления финансами и эффективностью по европейским стандартам.

Что известно о кадровых назначениях

Елена Мелещенко работает в компании Comfy 16 лет. До назначения на должность Chief Revenue Officer она возглавляла финансовую дирекцию. За это время компания развила сотрудничество с аудиторскими компаниями "Большой четверки", внедрила ERP-систему Microsoft Dynamics AX, успешно прошла сквозь вызовы пандемии и полномасштабного вторжения, а также достигла рекордной годовой выручки в 1 миллиард долларов.

Фото: Елена Мелещенко

В новой должности Елена сосредоточится на развитии ключевых направлений роста, повышении доходности бизнеса и реализации долгосрочных инициатив.

У Анны Демченко более 25 лет опыта в сфере финансов. Она прошла карьерный путь от бухгалтера до руководительницы различных финансовых функций, топ менеджера в американской транснациональной компании Procter & Gamble в Украине. Возглавляла финансовое направление австрийской страховой компании UNIQA в Польше в должности вице-президента правления. Была финансовым директором в подразделении швейцарской инновационной фармацевтической компании Roche в Украине. С 2022 года возглавляла финансовый департамент в фармацевтической компании Дарница.

Фото: Анна Демченко

С начала полномасштабного вторжения Анна возглавила финансовую функцию Благотворительного Фонда YellowBlueForce Foundation, и сейчас является независимой членом наблюдательного совета Государственного оператора тыла (DOT) при Министерстве Обороны Украины. Анна имеет опыт в развитии функции стратегического управления закупками, создания функции внутреннего аудита, контроля и комплаенса. 2025 вошла в рейтинг Топ-30 лучших финансовых директоров крупнейших компаний по версии издания Delo.ua.

Среди первоочередных задач Анны Демченко в Comfy: дальнейшее развитие финансовой функции компании по международным стандартам, развитие функционала внутреннего аудита и контроля, планирование и управление финансами для эффективного использования ресурсов, а также поддержка стратегических направлений развития компании и продуктивное сотрудничество с инвесторами.

Напомним, в январе Европейский банк реконструкции и развития решил предоставить ритейлеру бытовой техники и электроники Comfy (ООО "Комфи Трейд") кредит в размере 25 млн евро на развитие сети.