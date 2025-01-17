Украинская крупная сеть бытовой техники получила кредит от ЕБРР на 25 млн евро: куда направят средства

Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) предоставит ритейлеру бытовой техники и электроники Comfy (ООО "Комфи Трейд") кредит в размере 25 млн евро на развитие сети.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что проект направлен на повышение инклюзивности и энергоэффективности бизнеса.

Он поможет Comfy модернизировать свои системы управления человеческим капиталом, расширить возможности трудоустройства и обучения для ветеранов войны, женщин и других слоев населения. Также оборотный капитал будет направлен на закупку энергоэффективной бытовой техники.

Согласно сообщению на сайте ЕБРР, общая сумма проекта составит 34,3 млн. евро. Кредит банка будет дополнен грантом в 500 тыс. евро из Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF), до 75 тыс. евро поступят из многостороннего донорского фонда Action for Equality and Gender (A4EG).

Кроме того, проект получит страхование от первого риска Европейского Союза через Украинский инвестиционный фонд (UIF).

По данным Opendatabot, владельцем ООО "Комфи Трейд" выступает кипрская Comfy Holdings Limited (100%), конечными бенефициарами – Станислав Ронис и Светлана Гуцул.

По итогам 2023 года компания увеличила выручку на 66%, до 27,6 млрд грн, чистую прибыль – до 40,3 млн грн против 2 млн грн в 2022 году.

По состоянию на ноябрь 2024 офлайн-сеть Comfy насчитывает 109 магазинов.

Также недавно новый магазин Comfy был открыт в Буче в ТРЦ "Жирафа".

Европейский банк реконструкции и развития объявил о планах инвестировать 1,5 миллиарда евро (1,54 миллиарда долларов) в украинскую экономику в 2025 году.