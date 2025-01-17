Українська велика мережа побутової техніки отримала кредит від ЄБРР на 25 млн євро: куди спрямують кошти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть ритейлеру побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") кредит у розмірі 25 млн євро на розвиток мережі.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що проєкт спрямований на підвищення інклюзивності та енергоефективності бізнесу.

Він допоможе Comfyмодернізувати свої системи управління людським капіталом, розширити можливості працевлаштування та навчання для ветеранів війни, жінок та інших верст населення. Також оборотний капітал буде спрямований на закупівлю енергоефективної побутової техніки.

Згідно з повідомленням на сайті ЄБРР, загальна сума проєкту становитиме 34,3 млн євро. Кредит банку буде доповнено грантом у 500 тис. євро з Фонду співробітництва Японії та ЄБРР (JECF), до 75 тис. євро надійдуть із багатостороннього донорського фонду Action for Equality and Gender (A4EG).

Крім того, проєкт отримає страхування від першого ризику від Європейського Союзу через Український інвестиційний фонд (UIF).

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає кіпрська Comfy Holdings Limited (100%), кінцевими бенефіціарами - Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

За підсумками 2023 року компанія збільшила виручку на 66%, до 27,6 млрд грн, чистий прибуток - до 40,3 млн грн проти 2 млн грн у 2022 році.

Станом на листопад 2024 року офлайн-мережа Comfy налічує 109 магазинів.

Також нещодавно новий магазин Comfy відкрили у Бучі у ТРЦ "Жирафа".

Зауважимо, Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про плани інвестувати 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів) в українську економіку у 2025 році.